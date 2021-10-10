Azez'den acı haber: 2 polis şehit

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının harekat bölgesindeki Azez ile Mare arasında zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden güdümlü füze ile yapıldığı belirtildi.

Saldırı sonucunda Suriye Görev Gücünde görevli 2 özel harekat polisinin şehit olduğu, 2 özel harekat polisinin ise yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu paylaşımda bulundu:

"Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare’de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD’nin güdümlü füze saldırısıyla Şehit edildiler. Şehitlerimizin ailelerine, Milletimize, Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum."

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Özel Harekat Polisi Cihat Şahin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde, zırhlı araca güdümlü füze ile yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan Özel Harekat Polislerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ'NDEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, genel müdürlüğün sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Aktaş, mesajında, "Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cihat Şahin, Suriye Görev Gücü kapsamında 10 Ekim 2021 günü saat 17.00 sıralarında Fırat Kalkanı Herekat Bölgesi Azez-Mare'de zırhlı araçlarla intikal esnasında uğradıkları saldırı sonucu şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.