İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından son 12 saatlik dilimde 4'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşanmadığını belirterek, ''Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntıların net bir biçimde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir." dedi.

Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezindeki değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 5,9 olmak üzere, 4 ve üzeri 8 artçı deprem kaydedildiğini söyledi.

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AFAD Deprem Bilim Kurulunun yaptığı değerlendirmeye göre bu artçıların 7'sinin depremden sonraki ilk 4 saatte olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Son 12 saatlik dilimde 4'ün üzerinde herhangi bir artçı sarsıntı meydana gelmedi. Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntıların net bir biçimde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAM) tüm afet gruplarının temsilcileriyle birlikte çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğünü aktaran Yerlikaya, saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların değerlendirilmeye devam edildiğini anlattı.

Merkeze gelen çağrı sayılarını paylaşan Yerlikaya, "112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 16 bin 793 çağrı geldi. Bunlardan 997’si 'depremle ilgili acil yardım' talebiydi. Bu da gösteriyor ki gelen çağrılarda büyük azalma mevcut." dedi. Çalışmalara destek vermek üzere akredite sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) birlikte toplam 903 araç ve 11 bin 481 personelin görev aldığını ifade eden Yerlikaya, barınma ile ilgili olarak 27 lojistik depo ve 54 cep deposunun aktif olduğunu belirtti. Dün gece 101 bin vatandaşın barınma ihtiyacının cami, okul, yurt ve sosyal tesislerde karşılandığını hatırlatan Yerlikaya, bugün de talepleri olması halinde vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edileceğini dile getirdi. Yerlikaya, Jandarma ve Emniyet'ten saat 18.00 itibarıyla aldıkları bilgilere göre, acil toplanma alanlarında, parklarda bulunan vatandaşların sayısının düne göre büyük oranda azaldığını ifade etti. Türk Kızılay koordinasyonunda belediye ve STK'lerle birlikte beslenmeyle ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Yerlikaya, bugün de 348 noktada ikramların süreceğini söyledi.

Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Yerlikaya, vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını ve risklerin titizlikle değerlendirildiğini kaydetti. REKLAM BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMALAR Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası en çok Avcılar, Esenler ve Bahçelievler'den ihbar aldıklarını belirterek, "Bugüne kadar gelen talepler doğrultusunda toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi. Kurum, dün Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezindeki değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bu sabah AFAD koordinasyonunda toplantılar yaptıklarını ve ardından sahaya çıkarak incelemelerde bulunduklarını söyleyen Kurum, vatandaşlardan gelen ihbarlar ve Bakanlık ekiplerinin çalışmalarına dair bilgiler verdi. Kurum, tüm ekiplerinin İstanbul'un her noktasında yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Şu ana kadar İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplamda 1756 hasar ihbarı aldık. İstanbul'daki ihbarların yaklaşık yüzde 80'i Avrupa, yüzde 20'si Anadolu Yakası'nda toplanıyor. En çok ihbar gelen ilçelerimizden ilk üçü; Avcılar, Esenler ve Bahçelievler. Bu ilçelerimizden diğer ilçelere nazaran daha fazla yoğun talep geldi. Oradaki kaymakamlarımız, afet koordinasyon ilçe müdürlüklerimizle irtibat halinde süreci yürütüyoruz. Bu ihbarların 1467'sinde bu deprem nedeniyle herhangi bir yapı hasarı oluşmadığını gördük. Bugüne kadar gelen talepler doğrultusunda toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik." ifadesini kullandı.

İnceleme ve tespitler için Anadolu'nun dört bir yanından gelenlerle birlikte ekip sayısını artırdıklarını söyleyen Kurum, "İstanbul'umuzdaki 28 bin 538 kamu yapısına dair tespitlerimiz devam ediyor. 36 öğrenci yurdumuzla ilgili tespitleri yaptığımızı, bu yurtlarda herhangi bir risk bulmadığımızı ifade etmiştim. Şu anda arkadaşlarımız hastanelerimizi de hızlı bir şekilde tarıyor." diye konuştu. Kurum, "Yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmasından çıkan sonuçlar, önceden bu yana sayılarını sürekli paylaştığım İstanbul Risk Tespit Raporumuzu güncelleyecek. Bu bizim için gerçek bir veri olacak, yapacağımız tüm dönüşüm projelerine de temel teşkil edecek. Tespitlerimizi İstanbul adına, İstanbulluların geleceği adına çok önemsiyoruz. Sahadan aldığımız verileri ilçe ilçe, mahalle mahalle inceleyeceğiz." dedi. Sorunları giderme adına çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Kurum, "İstanbul'un en büyük gerçeği, acilen cevap verilmesi gereken sorunu depremdir. İstanbul'umuz, deprem dönüşümünün her zaman en önemli odak noktası olmuştur, kalbidir bu manada. Bu sorun, asla sümen altı edilemez, asla ve asla ertelenemez. İstanbul'daki yapı stokunun bir dakika, bir saniye bile kayba tahammülü yoktur. Devletimiz, 2012'den beri bu manada tüm imkanlarını milleti için seferber etmiştir." açıklamasında bulundu.

Kurum, bu dönüşüm yapılmaz ve binalar sağlam hale getirilmezse İstanbul'un geleceğinin tehdit altında olduğunu ifade ederek, "Vakit daralmakta, İstanbul günden güne sıkışmaktadır. Bunu bilim insanlarımız, hocalarımız söylüyor. Allah korusun İstanbul depremi herhangi bir afet değil, Türkiye'nin bağımsızlığını dahi etkileyecek milli güvenlik meselesidir." dedi. "Artık hep birlikte seferberlik vaktidir." diyen Kurum, "16 milyon İstanbullunun canının ve geleceğinin söz konusu olduğu bir yerde başka bir gündeme gerek yoktur ve asla olamaz. Bugün hep birlikte Rabbimize şükürler ediyoruz ki can kaybı ve yaralımızın olmadığı, binalarımızın yıkılmadığı bir depremi yaşadık. Bu hepimiz için bir uyarı. Bu uyarıyı dikkate almak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı. Kurum, Bakanlık olarak sosyal konut yapmaya, kentsel dönüşüm projelerini vatandaşlarla birlikte gerçekleştirmeye, belediyeler ve vatandaşlardan gelen talepleri karşılamaya devam edeceklerini dile getirdi. BAKAN URALOĞLU: İNTERNET TABANLI HABERLEŞME SİSTEMİ KULLANIN İstanbul'da dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Özellikle bu yoğun anlarda, kriz anlarında mutlaka bu internet tabanlı haberleşme sisteminin kullanılmasını ve zorunlu olmadıkça da kullanılmamasını özellikle tavsiye ediyorum. Bugün 3 tane operatörle de gerekli toplantıları, değerlendirmeleri yaptık. Dünden beri topladığımız bilgileri, mutlaka altyapıyı birazcık daha iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları da yapacağımızı buradan vatandaşlarımıza duyurmak isterim

Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz öncelikle depremini ilk anından itibaren 4 ana ulaşım modunda ve haberleşme ve iletişim yapılarında gerekli tespitlerde bulunduk ve süreci yakından takip ettik, sahadaki arkadaşlarımızla beraber. Ulaştırmaya baktığımızda demir yolu, karayolu, deniz yolu ve hava yolu yapılarında ciddi bir problemin yaşanmadığını ifade etmek isterim. Deniz yapılarında bir problem olmadı. Tamamen deniz ulaşımı devam etti. Havacılık da, havalimanlarımızda hemen deprem sonrasında bir pist kontrolleri sonrasında, kısa süreli bir ulaşımı durdurduk. Pist kontrolleri sonrasında da tekrar oraların aktif hale gelmesini ve hizmete devam etmesini sağladık. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın İstanbul'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için önemli bir hizmet sunduğunu söylemek isterim. Karayollarına baktığımızda, kara yolu ve demir yolunu beraber değerlendirebiliriz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tünelleri. Buralarda önemli bir problemin yaşanmadığı, depremin hissedildiği, etkilediği ancak işlevine herhangi bir halel getirmediği, sadece Marmaray'da sarı ikaza geçtiğimizi ve kontrollü ve hız yavaşlatarak hizmetine devam ettiğini özellikle söylemek isterim. Burada 1915 Çanakkale Köprüsü, yine Osmangazi Köprüsü de depremden etkilenen yapılarımız oldu. Ama herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söylemek isterim. İstanbul'un ana ulaşım akslarında D-100, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda aynı şekilde bir problem olmadığını, özellikle D100 ve TEM'deki depreme yönelik viyadüklerdeki, köprülerdeki iyileştirmelerin bu sonuçta ciddi etkisi olduğunu söylemek isterim. Yine İstanbul'un ulaşımdaki can damarı olan Kuzey Marmara Otoyolu, gerçekten İstanbul'dan çıkmak isteyen vatandaşlarımızın sağlık ve selametle çıkmasını sağladı. Hiç kimsenin, bu anlamda olumsuzluk yaşamadığını ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun 400 kilometrelik otoyolun ne kadar kıymetli olduğunu bu vesileyle teyit etmiş olduk. Yine Çamlıca Kulesi, dünyanın en yüksek yapılarından bir tanesi. Depremi en çok hisseden yapımız oldu. Orada da bir problem olmadı. Sadece ihtiyaten dün tamamen tahliye ettikten sonra kapattık. Herhangi bir problem yok" dedi.

"ALTYAPIYI İYİLEŞTİRME NOKTASINDA GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ" Bakan Uraloğlu, "Tabii burada konuşmamız gereken ve kamuoyunun en çok gündemine oturan, haberleşme ve iletişimle ilgili bazı problemlerin yaşandığıyla ilgili. Biz tabii 2019 Silivri depreminden sonra İstanbul'daki kapasitemizi çok ciddi bir miktarda artırdığımızı belirtmek isterim. Normalin 7 ile 10 katı bir çağrı olduğunu ve bunun ses çağrısı, yani GSM haberleşmesi noktasında ses çağrısı olduğunu ve 2 kat da internet tabanlı görüşmeler üzerinde bir artış olduğunu ve burada özellikle GSM üzerinden yapılan çağrıların 100 tanesinin 75 tanesinin karşılandığını, ilk 15 dakikada yüzde 25'lik bir karşılanamama maalesef olduğunu belirtmek isterim. İnternet tarafında bunun olmadığını WhatsApp'tır Telegram'dır, Facetime'dır. Burada herhangi bir problem olmadığını ve bunu kullanan vatandaşlarımızın her şeyiyle görüşmelerini, iletişimi sağladıklarını gördük. Buradan özellikle bu yoğun anlarda, kriz anlarında mutlaka bu internet tabanlı haberleşme sisteminin kullanılmasını ve zorunlu olmadıkça da kullanılmamasını özellikle tavsiye ediyorum. Siz şimdi Kuzey Marmara Otoyolu'nda hani 150 bin, 200 bin araç geçirebiliriz tek yönlü. Siz oraya 500 bin aracı eğer yönlendirirseniz, elbette orada kapasitede bir sıkıntı olacaktır. Biraz bunu yaşadık. Ancak bugün 3 tane operatörle de gerekli toplantıları, değerlendirmeleri yaptık. Dünden beri topladığımız bilgileri, mutlaka altyapıyı birazcık daha iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları da yapacağımızı buradan vatandaşlarımıza duyurmak isterim" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, "Son 28 saat içinde artçı sarsıntıların dağılımı dörder saatlik aralıklarla incelendiğinde, son 16 saat içerisinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içerisinde sona ermesi beklenmektedir" denildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "23 Nisan Çarşamba günü saat 12.49’da Silivri açıklarında Marmara Denizi içerisinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Deprem, dış merkezinden 300 kilometre yarıçaplı bir alan içerisindeki illerimizde hafif şiddetle hissedilmiştir. Depremin dış merkezi en yakın yerleşim yeri olan Silivri’ye yaklaşık 24 kilometre uzaklıktadır. Deprem sırasında, İstanbul’un güney kıyılarındaki yerleşimler 5 şiddetine karşılık gelen düşük ivmeler ile sarsılmıştır. Uzun süredir devam eden riski azaltma çalışmalarının da katkısıyla, deprem yapısal bir hasara neden olmamış ve can kaybı yaşanmamıştır" ifadelerine yer verildi. Depremde ana şoktan itibaren toplamda 291 artçı sarsıntı kaydedildiği söylenen açıklamada, "Ana şoktan sonra şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilmiştir. 3.9 ve altı büyüklükteki artçı sarsıntıların toplamı 283 olup bunların çoğunluğu 3’ün altındadır. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı deprem sayısı ise 8’dir. Son 28 saat içinde artçı sarsıntıların dağılımı dörder saatlik aralıklarla incelendiğinde, son 16 saat içerisinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içerisinde sona ermesi beklenmektedir. 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen Mw 6.2 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 30 kTon TNT’nin üzerinde olup, söz konusu enerji 26 Eylül 2019 tarihinde aynı bölgede meydana gelen Mw 5.8 depreminin yaklaşık 4 katına karşılık gelmektedir" denildi.