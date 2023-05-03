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İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Soylu'dan Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar...

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Uyuşturucuda kökünü kurutma operasyonu yaptık. Satıcıları takip ediyoruz, kullanıcıları yakalanıyoruz, oradan da yöneticiye uğraşıyoruz. 1 yıldır MASAK'la çok iyi çalışma yürüttük. Yaklaşık 598 kişi tespit ettik. 300 kişi daha ilişkili tespit ettik. Bir finans operasyonu bu. Genellikle suçludan gidiilirdi, biz para hareketlerinden gittik. Uzun zamandır hazırlanıyor. İstanbul'da kurye taksiciler operasyonu yapmıştık. Suç şöyle bir şey; siz önünü kapattıkça yeni yöntemler bulmaya başlıyor. Gece Ankara'ya gittik, polisimizi operasyona yolcu ettik. Sonra İstanbul'a geldik. Saat 09.45'de Şişli'de Sivas'ta bir köy kadın derneğinin kürsüsündeydim. Ondan sonra 1500'e yakın sivil toplum örgütüyle Şişli ilçesinde beraber olduk. Ardından da PERPA'ya gittik, Kurtuluş'ta miting, Ortaköy'de mahalle buluşması, denizin kenarında yaptık. Geleneksel olarak her zaman yaparız. Buraya Siirt Şirvan Köyü derneğinden geldim. O da Dikilitaş'taydı.

"SEÇMEN 14 MAYIS VE TAYYİP ERDOĞAN'I SAHİPLENMİŞ"

Her seçim risklidir. Vatandaş kendi ayağına gelmenizi ister. Bu bir sosyal mukavele. Millet size bir emanet veriyor. 5 yıl boyunca sağlığımı, güvenliğimi, çocuğumun geleceğini, yatırımlarını sana emanet ediyorum diyor. Vatandaş doğal olarak şunu istiyor; benim ayağıma gelsin ve anlatsın. Bu çok doğru bir sistem işleyişi. Vatandaş şuna bakar meselesine hakim mi, burnu büyük mü, beni kaale alıyor mu, beni ciddiye alıp, hem yaptıklarını, mevcut durumu, yapacaklarını bana anlatıyor mu? Göz ucuyla seyretmesi bile önemlidir. Ben yaptığım işin hakkını veririm. Adam size bir vekalet veriyor, bir emanet veriyor. Yaklaşık 20 gündür çalışıyoruz. Benim gördüğüm şu. Benim kıyaslama imkanım var. Geçen sefer 2. bölgede adaydım. Kıyaslayabiliyorum. Bugün Kurtuluş'taydım. Geçenki Kurtuluş'un daha fazlası. Ferah Evler'de çok yüksek katılım sözkonusu. Burada geçen senenin 1,5-2 katına yakın bazı yerlerde ciddi katılım ve destek var. Bizim seçmenimiz sahiplenmiş olayı. 14 Mayıs ve Tayyip Erdoğan'ı bizim seçmenimiz sahiplenmiş.

"2007 SEÇİMİNDE AK PARTİ YÜZDE 47 ALACAK DEMİŞTİM"



Bahçeşehir'in bir göleti vardır. Ben 2011'de siyaset yapmıyorum. Seçimin içinde de değilim. O zaman beni DP ihraç etmişti, referandumda çalıştım diye. Sonra dava ettim, kazandım ama dönmedim. Bu arada da araştırma işleriyle meşgulüz. Araştırma çevresini tanırım. Bizatihi kendimin meşgul olduğu zaman dilimi oldu. Kamuoyu pek bilmez rahmetli Şakir Süter vardı gazeteci. Onunla ortak bir iş kurduk. Ama kurduğumuz şey para kazanmaya yönelik değil; tamamen Türkiye'yi ssosyolojik olarak tanımaya yönelikti. Allah rahmet eylesin. Oradan bir çevrem var. 2007 seçimlerinde de görmüştüm AK Parti çok açık ara alıyor seçimi. Sabahları yürüyüş yapıyorum, birbirimize şaka yapıyoruz, laf atıyoruz. Seçime bir gün kaldı. 'Başkan sen tecrübelisin, seçim ne olacak?' 'AK Parti yüzde 47 alacak' dedim. 'Pazartesi biz iktidarız' dediler. Pazartesi yürüyüşe çıktık hepinin kafası önde.





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Haberi Hazırlayan : Mehmet Şimşek