İçimizden Biri final bölümü 2. fragmanında aileleri tarafından evden kovulan Adam ve Havva'nın mücadelesi eğlenceli anlara sahne olurken ikilinin her şeye rağmen birbirinden vazgeçmediği bir kez daha görülüyor.
İşte İçimizden Biri'nin Final Bölümünden 2. Tanıtım;
İÇİMİZDEN BİRİ'NİN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
İçimizden Biri'nin ekrana gelen beşinci bölümünde Havva, yalan söylediği için Adam'ı terk etti. Nikah masasından gelinliğiyle ağlayarak kalkan Havva, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Adam ise aslında baş piskoposa yalan söylediğini ve hala Müslüman olduğunu bir türlü Havva'ya açıklayamadı. Havva, Adam'dan boşanmak isterken Adam aşkı için direnmeye devam etti. Havva ile Adam ayrılığından memnuniyet duyan Hünkar, kızı ile Adam'ın boşanması için elinden geleni yaptı. Havva, hamileyim yalanına artık son verdi ve gerçekleri açıkladı. Hacı Hünkar bu itiraf karşısında öfkelenmek yerine büyük bir sevinç yaşadı. Adam, Havva'ya kendini açıklayabildi ancak Havva ne yapacağını bilmiyordu.
Neyin doğru neyin yalan olduğunu anlayamayan Havva, Adam'ı affetmedi. Finalde Hacı Hünkar ve enişteler, Adam'ı tuzağa düşürdü. Hünkar, Havva'dan boşanması için Adam'a işkence yaptı. Havva ise yalanlar üzerine bir evlilik olmayacağını düşündüğü için boşanmak istedi. Herkes Adam'ın kabul edeceğini düşünürken son anda Adam, Hünkar ve eniştelerden kaçmayı başardı. İkili yeniden bir araya gelebilecek miydi?
Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.
"İçimizden Biri" final bölümüyle Salı akşamı saat 22.30'da Show TV'de!
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