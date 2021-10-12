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İçimizden Biri dizisi oyuncuları isimleri: 2021 Show TV'nin yeni dizisi İçimizden Biri hangi gün yayınlanıyor?

İçimizden Biri oyuncuları isimleri merak ediliyor. İçimizden biri bu akşam yeni bölümüyle Show TV'de seyirci karşısına çıkıyor. Süreç film imzasıyla ekrana gelen İçimizden Biri dizisi her salı 20:00'da izleyicisiyle buluşuyor. İçimizden Biri oyuncuları kim? İçimizden Biri konusu ne, nerede çekiliyor?

12.10.2021 - 17:56 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • İÇİMİZDEN BİRİ KONUSU 

    Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Biri İrlandalı Katolik bir papazın oğlu; diğeri geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir.

    Çünkü İrlanda ekonomik bunalımdayken onlara yardımı Osmanlı padişahı yaptığı için Adam’ın papaz olan babası William, birçok Drogedalı gibi bir Türkiye hayranıdır ve hatta yıllar önce tatil için geldiği Marmaris’e de hayran kalır ve oraya yerleşir. Üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Adam, Havva’yı görür görmez aşık olmuştur. Havva da ilk defa kalbini eriten bu duyguya kayıtsız kalmamış, var oluşundan beri aradığı diğer yarısını sonunda bulmuştur. Adam Havva’ya evlenme teklif eder fakat Havva’nın kalbi istese de dudakları babası Hacı Hünkar’dan ötürü hayır diyecektir çünkü Adam ne Türk ne de Müslüman’dır.

    Adam aşkı için din değiştirmeyi göze alsa bile Havva’nın babası Hacı Hünkar, kız kardeşleri ve eşleri bu işin olmaması için elinden geleni yapacaklardır. Tüm imkanlarını Havva okusun ve profesör olsun diye döken Hünkâr’ın gelecek planlarında hiç mi hiç Havva’ya bir damat adayı bulmak yoktur.

    Havva gözünü karartarak babasının karşısına çıkıp bir İrlandalıya aşık olduğunu söylediğinde korktuğu şey başına gelmiş olur. İki aşık, aşklarını ailelerine kabul ettirmek için her yolu denerler. Adam’ın ailesi de iki aşığa açılan savaşta yadsınamayacak bir cephedir. Havva ile Adam, aşklarına kör olan gözleri ve sağır olan kulakları elbet bir gün açacaktır. Yani onlar buna inanmaktadır…

    İÇİMİZDEN BİRİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    İçimizden Biri dizisinin çekimlerine Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlandı.

  • BÜKLÜM TATLILI (ASUMAN DABAK)

    Büklüm, Hacı Hünkâr’ın merakı kendinden, dili dilceğinden büyük kardeşi, Adile’nin azılı görümcesidir. Dedikoduya, takıp takıştırmaya, sürüp sürüştürmeye pek meraklıdır. Kocası Bahtiyar’a ne kadar kızarsa kızsın onu hala ilk günkü kadar çok sevmektedir. 

    Asuman Dabak Kimdir, Kaç Yaşında?

    Asuman Dabak, 1970 yılında Akhisar'da dünyaya geldi. Turizm ve Otelcilik mezunu olan Dabak, 1993 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda profesyonel olarak oyunculuğa başladı. Tatlı Hayat dizisinde canlandırdığı Menekşe karakteri ile televizyon izleyicisinin gönlüne taht kurdu. Seslendirme üzerine çalışmalar yaptı.  Tiyatro sahnesinde, televizyonda ve sinemada her zaman sevilen ve akılda kalan karakterlere imza atan Asuman Dabak, Ekim 2006'da profesyonel oyuncu kimliğini tiyatro yöneticiliği ile birleştirdi ve Asuman Dabak Tiyatrosu’nu kurdu. İlk prodüksiyonunda 2007 Afife Tiyatro Ödülleri ve 7. Lions Tiyatro Ödülleri olmak üzere tiyatrosuna iki ayrı ödül kazandırdı. 2016’da ‘Fasl-ı Asuman’ isimli Stand-up Kabare Show ile sahne aldı. Usta oyuncu, Asuman Dabak Oyunculuk Atölyesi’nde uzun yıllardır eğitmenlik yapmakta olup, İzmir, Londra ve İstanbul'da yeni nesil oyuncular yetiştirmeye devam etmektedir. 

    Dizileri

    Tutunamayanlar (2020),

    Ege'nin Hamsisi (2018),

    Ver Elini Aşk (2017),

    Acı Aşk (2016),

    Günebakan (2015),

    Hayat Yokuşu (2014),

    Pis Yedili (2013),

    Böyle mi Olacaktı (2013),

    Leyla ile Mecnun (2011),

    Nuri (2011),

    Sen Harikasın (2010),

    Çakıl Taşları (2010),

    Yalancı Romantik (2008-2009),

    Geniş Aile (2009),

    Ah Kalbim (2009),

    Haneler (2009),

    Süper Babanne (2008),

    Cumhur Cemaat (2007),

    Üç Tatlı Cadı (2007),

    Ayda (2007),

    Erkek Tarafı (2005),

    Dayı (2004),

    Hürrem Sultan (2003),

    Tatlı Hayat (2001),

    Hayat Bağları (2000),

    Baykuşların Saltanatı (2000),

    7 Numara (2000),

    Kara Melek (1996-1998),

    Örümcek (1998),

    Tatlı Kaçıklar (1996),

    Çiçek Taksi (1995)

    Filmleri

    Organik Aşk (2018),

    Eyvah Karım (2018),

    Keloğlan (2017),

    Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 yolu (2015),

    Seni Seviyorum Adamım (2014),

    Erkekler (2013),

    Kurtuluş Son Durak (2011),

    Herkes mi Aldatır? (2010),

    Kağıt (2008),

    Ademin Trenleri (2007),

    Bir İhtimal Daha Var (2006),

    Şans Kapıyı Kırınca (2004)

    Tiyatro Oyunları

    Aya Maya Kumpanya

    Kaç Baba Kaç

    Şen Şakrak Kabare

    Annem 40 Yaşında Babaannem 20

    Şaşkın Aşıklar

    Çık Çıkabilirsen İşin İşinden

    Boing Boing

    Papaz Kaçtı

    Bu Oyun Başka Oyun

    Şahane Düğün

    Ödülleri

    Afife Tiyatro Ödülleri - Papaz Kaçtı (2007)

    7. Lions Tiyatro Ödülleri - Papaz Kaçtı (2007)

    Lions Selim Naşit Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (2002)

  • ADİLE ALADAĞ (BENİAN DÖNMEZ)

    Kocası Hünkar’ın tam tersi yumuşak, ılımlı, saflık timsali bir kadındır, ailenin arabulucusudur. Adile, kızları arasında köprü olmaya çalışır, kızlarıyla babaları arasında barış sağlamaya çalışır, damatlarıyla kocası arasındaki huzuru inşa etmeye çalışır. Bu zamana kadar iyi idare etse de Adam’ın hayatlarına girişiyle Adile bile yetersiz kalacaktır.

    Benian Dönmez Kimdir, Kaç Yaşında?

    3 Mart 1965 yılında doğan Benian Dönmez, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü oyunculuk ana sanat dalından mezun oldu. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, İzmit Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmış ve buradan emekli olmuştur. Dönmez, 2005 yılından itibaren tiyatro oyunculuğu yanı sıra birçok film ve dizide rol aldı ve şuan İstanbul'da yaşamaktadır.

  • ADAM WİLLSON (BORA AKKAŞ)

    (Tek cenneti Havva olan bir âdem...)

    Bu dünyaya neşe ve iyilik saçmak için gelen Adam; Marmaris’te doğmuş büyümüş bir İrlandalı’dır. Aşkından Adem’e dönen Adam, başına gelecekleri bilse yine de Havva’ya aşık olurdu. Çünkü Papaz olan babası ve koyu Katolik annesinden dinlediği cennet bile Havva’dan daha güzel değildi.

  • GÜRBÜZ GÜRLER (BURAK SATIBOL)

    Gürbüz, Hanım’ın kocası, Adile ve Hünkâr’ın büyük damadıdır.  İçgüveyliğin kitabını yazarak, kayınpeder yancılığına seviye atlatmıştır. Atıp tutmayı, asıp kesmeyi pek sever. Ağzı laf yaparken kendi keyif çatan biridir.

    Burak Satıbol Kimdir, Kaç Yaşında?

    1979' da İstanbul'da doğdu.

    İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamlayan oyuncu, tiyatroya genç yaşta başladı. Burak Satıbol, 1993 yılında daha 14 yaşındayken Yaratıcı Drama Derneği Seminerlerine katılarak tiyatroyla tanıştı. 16 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu kurslarına katılarak tiyatro ile ilgili önemli adımlar attı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'ne girdi.

    2001 yılında ise DTCF Tiyatro Bölümü'nde beraber okuduğu arkadaşlarıyla Mahşer-i Cümbüş adlı tiyatro topluluğunu kurdu. Bu topluluk önce Ankara'da faaliyet gösterdi daha sonra grup İstanbul'a taşındı. Bu grupla beraber oyuncu, Türkiye'yi dolaşarak Tiyatro Sporunu Türkiye'ye tanıttı.

    Oyuncu televizyonda da başarılı işlere imza attı. Bir çok reklam filminde rol alan Burak Satıbol, 2004 yılında “24 Saat” adlı dizi ile oyunculuk kariyerine başladı. Mahşer-i Cümbüş'ün ekrana da taşınmasında da büyük rol oynayan Burak Satıbol “Anında Görüntü Show” isimli programla ekranlarda olmaya devam etti.

    “Halil İbrahim Sofrası” isimli dizide “Münir” karakterini başarıyla canlandırmıştır. Kendi alanında bir ilk olan “İşler Güçler” adlı dizide rol alan ve “Salih Abi” rolüyle büyük beğeni toplayan Satıbol; “Yine de Aşığım”, “24 Saat”, “ Elde Var Hayat”, “Bir Yusuf Masalı”, “Ah Neriman” “ Fabrika Kızı” ve “Tozkoparan” adlı dizilerde önemli rollere hayat vermiştir. “Sürgün İnek” , “Düğün Dernek” , “Yusuf Yusuf”, “On Yılda Bir İnşaat 2”, “Kardeşim Benim” , “Sol Şerit” , “Olaylar Olaylar” “Babaların Babası”, “Bir Baba Hindu”, “Döndüm Ben”, “Dört Köşe”, “Sorma Neden” “Arapsaçı” ve “Hemen Döneriz” ve daha bir çok sinema filmlerinde rol alarak sevenleriyle buluşan Satıbol son olarak; Show TV’de yayınlanacak “İçimizden Biri” dizisiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

    Burak Satıbol; şu anda da Mahşer-i Cümbüş'ün hem oyuncusu, hem genel sanat yönetmeni olarak görev yapmaya, her hafta ikinci evleri Hayalhane’de seyircileriyle buluşmaya, dönem dönem tüm yurdu dolaşmaya devam etmektedir.

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