İçerisinde sarkıt ve dikitler olan mağara büyülüyor

Her hafta bölgenin ayrı güzelliklerini keşfetmeye devam eden Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, bu hafta da ilçenin Yeşiltaş köyünde içerisinde sarkıt ve dikitler olan mağarayı ziyaret etti.
Program kapsamında Yeşiltaş köyünde doğa yürüyüşü yapan dernek üyeleri, büyüleyici sarkıt ve dikitleri yerinde inceledi. Mağaranın içindeki heybetli sarkıt ve dikitler karşısında mest olan ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdi.
Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Suat Öztekin, “Bugün rotamız Yeşiltaş köyü oldu. Yeni keşfedilmiş mağara var, biz de bugün yerinde gezip inceledik. Şimdi bu doğal güzellikler karşısında hepimiz hayran kalmış durumdayız. Aslında bu mağara koruma altına alınması gerekir, çünkü sarkıt ve dikitleri hayran bırakıyor. Bu sarkıtların özelliklerini kaybetmemesi için çalışma yapılması gerekiyor.
Buraya gelen doğaseverlerin sarkıtlara zarar vermeden ziyaret etmeleri gerekir. En büyük arzumuz kimse doğaya zarar vermesin, herkes kendi çapında bir şeyler yapsa emin olun doğa bize çok güzel şeyler katacak. Biz de bu kapsamda ilçenin tüm güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz. Biz şu an 20 kişilik ekiple geldik, gördük ve bu manzara karşında hayran kaldık. Bu güzellikler aslında turizme kazandırılmalı, çünkü bölgemiz her imkana sahip bir yer. Biz dernek olarak yerli ve yabancı turistleri buralara davet ediyoruz” dedi.
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