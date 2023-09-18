Icardi'nin golünü saha içinde de tribünde de kimse anlamadı!
Galatasaray, Süper Lig'in beşinci haftasında Samsunspor'u 4-2 mağlup ederken geceye damga vuran hareket yine Mauro Icardi'den geldi. Hakim Ziyech'in saatte 112 kilometre hızla giden şutuna kafayla donukarak rakip fileleri havalandıran Arjantinli golcünün bu hareketi, Avrupa'da da gündeme otururken golü kimin attığını saha içinde de kimse anlamadı!
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Süper Lig'in beşinci haftasında Samsunspor'u 4-2 ile geçen Galatasaray 3 puana güle oynaya uzanırken geceye damga vuran isim ise yine Mauro Icardi oldu. Yeni transfer Hakim Ziyech'in golünde adeta 'Rol çalan' Arjantinli futbolcu, 'Mermiye' kafa atarak imza gollerine bir yenisini ekledi.
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Skorun 3-2'ye gelmesinden sonra oyunun kontrolünü ele alan Galatasaray'da Faslı futbolcu ve Icardi sahneye çıktı. 67. dakikada Torreira'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Ziyech'in, ceza sahası dışından şutunda, topa kafasıyla dokunan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-2.
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SAATTE 112 KİLOMETRE HIZA KAFA ATTI!
Hakim Ziyech'in sağ çaprazdan, Samsunspor kalesine gönderdiği şutta top saatte 112 kilometre hıza ulaşırken Icardi bu topa ince bir dokunuş yaptı.
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Topun filelerle buluşmasından sonra herkes golü Ziyech'in attığını sanarken statta Icardi'nin gollerinden sonra çalınan 'Aşkın Olayım' duyulunca tüm tribünler şaşkınlığını gizleyemedi.
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TAKIM ARKADAŞLARI DA ANLAMADI
Icardi'nin golünden sonra Ziyech ve Arjantinli futbolcu önce ayrı sevinirken Galatasaraylı yıldızların önemli bölümü golü Ziyech'in attığını sanarak Faslı yıldızın yanına koştu.
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Ziyech ilk gol sevincini tribünlere selam vererek kutlarken daha sonra Mauro Icardi, tecrübeli yıldızın yanına gelerek golü kendisinin attığını söyledi.
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Ziyech'le Icardi sarıldıktan sonra oyunun kaldığı yerden başlaması için kendi yarı alanlarına koşarken Arjantinli futbolcu pozisyonu Fernando Muslera'ya da anlattı.
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Tecrübeli file bekçisi golü kimin attığını Icardi'ye sorarken Icardi kendisini işaret etti.
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Muslera'ya golü anlatmaya devam eden Arjantinli yıldız, vuruşu nasıl yaptığını da kafasıyla gösterdi.
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AVRUPA BU GOLÜ KONUŞTU
Faslı yıldız çıktığı ilk maçta taraftarı mest ederken, hem Ziyech'in etkili performansı hem de Icardi'nin vuruşu dış basında da yankı buldu.
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Hollanda basınındaki haberlerde, “Ziyech yeni takımında harika bir asistle başladı. Galatasaray’ın galibiyetinde pay sahibi oldu. Bu sert şuta Icardi’nin bilinçli bir şekilde yaptığı müdahale ile topun yönünü değiştirerek filelerle buluşturması dikkate değerdi” denildi.
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İngiliz basınında “Icardi, Hakim Ziyech’in muhteşem golünü çaldı” ifadesi dikkat çekerken, “Hakim Ziyech, yetenekli sol ayağıyla Mauro Icardi’nin kafasının üzerinden geçen şimşek bir vuruş yaptı ve fileleri sarstı. Pozisyon Ziyech’e asist, Icardi’ye gol olarak yazıldı. Gol sosyal medya platformlarında viral hale geldi ve birçok kişi bunu Puskas ödülüne aday olarak gösterdi.” denildi.
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ALTI AYDAKİ GOL SAYISINA 5 HAFTADA ULAŞTI
Mauro Icardi, geçen sezon altı ayda ulaştığı gol sayısına bu sezon 5 haftada ulaştı.
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Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta 4 gol bulan Icardi, Samsunspor mücadelesinde de takımının 4. golünü kaydetti.
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Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki son 5 resmi müsabakanın hepsinde skoru değiştiren ve toplamda 7 gol atan Icardi, seriyi Samsun temsilcisi karşısında da devam ettirdi.
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Yıldız golcü, bu sezon ligde 5, Avrupa'da ise 3 kez olmak üzere 8 kez gol sevinci yaşadı.
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Galatasaray'a geçen sezon eylül ayında transfer olan Icardi, 8 gole ulaştığında takvimler Şubat 2023'ü gösteriyordu.