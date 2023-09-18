Icardi'nin golünü saha içinde de tribünde de kimse anlamadı!

İngiliz basınında “Icardi, Hakim Ziyech’in muhteşem golünü çaldı” ifadesi dikkat çekerken, “Hakim Ziyech, yetenekli sol ayağıyla Mauro Icardi’nin kafasının üzerinden geçen şimşek bir vuruş yaptı ve fileleri sarstı. Pozisyon Ziyech’e asist, Icardi’ye gol olarak yazıldı. Gol sosyal medya platformlarında viral hale geldi ve birçok kişi bunu Puskas ödülüne aday olarak gösterdi.” denildi.