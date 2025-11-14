Habertürk
        Haberler Spor Transfer Icardi için transfer iddiası! Arjantin'e dönebilir - Futbol Haberleri

        Icardi için transfer iddiası! Arjantin'e dönebilir

        Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Mauro Icardi için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. İtalya basını, Arjantinli yıldıza Milan ve NEOM SC'den teklifler olduğunu yazarken, 32 yaşındaki golcünün ise ülkesi Arjantin'e dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

        Giriş: 14.11.2025 - 12:05 Güncelleme: 14.11.2025 - 12:05
        Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için transfer iddiaları devam ediyor.

        Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Icardi için şu ana kadar NEOM SC ve AC Milan'ın teklifleri olduğu gündeme gelse de asıl önemli olan eski eşi Wanda Nara ile boşandıktan sonra kızlarına olan özlemi...

        Kızlarının Wanda Nara ile Buenos Aires'te kalması nedeniyle onları çok nadiren gören ve psikolojik olarak bunun zorluğunu yaşayan Icardi, ülkesi Arjantin'e veya ülkesine yakın bir kulübe gitmek isteyebilir.

        ESTUDIANTES TALİP, ICARDI'NIN HAYALİ RIVER PLATE!

        Bu bilgiyi alan Arjantin kulübü Estudiantes La Plata'nın Başkanı Juan Sebastian Veron, Icardi'nin talepleriyle ilgili menajerinden bilgi istedi.

        Diğer yandan Mauro Icardi'nin ülkesi ekiplerinden River Plate'te forma giyme hayali olduğu da biliniyor.

        Ayrıca, Meksika kulübü Club America da Icardi'nin durumuyla ilgili bilgi istedi ancak sonrasında herhangi bir gelişme yaşanmadı.

        GALATASARAY KARARSIZ

        Galatasaray yönetiminin gündeminde şu an için Mauro Icardi'yle sözleşme yenileme konusu bulunmuyor.

        Sarı-kırmızılı idareciler sözleşme konusunu ilerleyen süreçte, Arjantinli yıldızın performansına göre masaya yatırmayı planlıyor.

        Bu sezon 15 resmi maçta oynayan Mauro Icardi, ligde 11 maçta 6 gol atarken Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 maçta fileleri havalandıramadı.

