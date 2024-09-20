Icardi Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Mauro Icardi Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

ICARDİ DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

Icardi'nin yaklaşık 10 güne ihtiyacı olduğunu belirten Buruk, "Mauro Icardi'nin tedavisi devam ediyor. Şu anda oynayabilecek durumda değil. Antrenmanlara çıkacak ama oynaması için çok erken. Onun tam olarak iyileşmesi ve takımla antrenmanlara başlayabilmesi için bir hafta, 10 gün süreye ihtiyacı olacak. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.