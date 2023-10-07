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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi, Diagne'nin rekorunu kırmak için sahaya çıkacak! - Galatasaray Haberleri

        Icardi, Diagne'nin rekorunu kırmak için sahaya çıkacak!

        Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Lig'de çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrılan sarı-kırmızlılar Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde bulunuyor. Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi için Antalyaspor maçı farklı bir anlam taşıyor. Icardi, Antalyaspor'a karşı gol atması halinde Mbaye Diagne'nin rekorunu kıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 12:42 Güncelleme: 07.10.2023 - 12:42
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          Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

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          Sarı - kırmızılıların yıldız forveti Mauro Icardi ise sahaya rekor için çıkacak.

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          DIAGNE'NİN REKORUNU KIRABİLİR

          Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 29 gol kaydeden Mauro Icardi, Antalyaspor'a gol atması halinde 2007-08 sonrası dönemde 30 gole en erken ulaşan futbolcu rekorunu kıracak.

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          Söz konusu rekor 33 maçta 30 gole ulaşan Mbaye Diagne'de bulunuyor.

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          SERİSİ GEÇEN HAFTA SON BULMUŞTU

          Mauro Icardi'nin ligde ilk 11'de çıktığı maçlardaki 13 karşılaşmalık gol atma serisi, geçtiğimiz hafta Ankaragücü maçında son bulmuştu.

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          Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 7 gol atan Mauro Icardi, tüm kulvarlarda ise çıktığı 13 karşılaşmada 11 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

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