Mauro Icardi'den Arjantin itirafı: Beni aradılar

Programın sunucusu Pergolini’nin “Arjantin’e döner misin?” sorusuna China Suarez net bir şekilde, “Arjantin’e gelirse River Plate’e gelir; Boca kesinlikle yok.” yanıtını verdi.

Icardi ise kendi düşüncesini şu ifadelerle aktardı:

“Ben Newell’lıyım. Dönmem için beni bir kez aradılar. Ama daha hiç aklımdan bile geçmiyor, düşünmüyorum. Tüm satın aldığım şeyleri Avrupa’da kurdum.”