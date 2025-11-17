Mauro Icardi'den Arjantin itirafı: Beni aradılar
Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, Arjantin'de katıldığı televizyon programında kariyerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Golcü oyuncu, "Arjantin'e döner misin?" sorusuna ise, "Ben Newell'lıyım. Dönmem için beni bir kez aradılar." cevabını verdi.
Galatasaray’ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, Arjantin’de katıldığı televizyon programında hem özel hayatı hem de sarı-kırmızılı kulüpteki kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Programın konuğu olan China Suarez’in soruları yanıtladığı sırada stüdyoya sürpriz şekilde giren Icardi, sohbetin bir bölümünü Galatasaray’a ayırdı.
Yıldız futbolcu, imza attığı dönemde takımın içinde bulunduğu tabloyu hatırlatarak, “Galatasaray’a imza attığımda zor bir dönemden geçiyorlardı. Attığım goller ve elbette takımın performansıyla birlikte o yıl şampiyon olduk ve gidişatı tersine çevirdik.” sözleriyle yaşadıkları çıkışı anlattı.
Icardi ayrıca “Her şeyi toparlama fırsatına sahip olamadım ama mutluyum. Şu anda çok iyi durumdayız” diyerek mevcut tabloyu değerlendirdi.
Programın sunucusu Pergolini’nin “Arjantin’e döner misin?” sorusuna China Suarez net bir şekilde, “Arjantin’e gelirse River Plate’e gelir; Boca kesinlikle yok.” yanıtını verdi.
Icardi ise kendi düşüncesini şu ifadelerle aktardı:
“Ben Newell’lıyım. Dönmem için beni bir kez aradılar. Ama daha hiç aklımdan bile geçmiyor, düşünmüyorum. Tüm satın aldığım şeyleri Avrupa’da kurdum.”
Diğer yandan Galatasaray’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları da hız kesmeden sürüyor. Mauro Icardi’nin ise ailevi sebepler nedeniyle iki gün izin aldığı bildirildi.
