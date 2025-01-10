* Sevgilisine de şunu söylemek isterim, kendisi de benim gibi aldatıldı... Ocak 2023'te kendisi Senegal asıllı bir futbolcu ile Dubai'de buluştu. Bu, oğlumuzun doğum günü olan 25 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşti. O gün oğlumuzun doğum günü kutlanıyordu ve kendisi kutlamaya ancak 23:30'da yani doğum gününün bitmesine 30 dakika kala geldi.