Icardi: "Bakalım Kadıköy'de nasıl kutluyorlar!"

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Icardi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bir kez daha şampiyon olduk"

"Bir kez daha şampiyon olduk. Sezon boyunca verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Yüzde 100'ümde olmadığım için üzgünüm ama yine de şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Mutlaka daha çok gol atardım. Sezon başında eleştiriler de oldu."

"Bakalım Kadıköy'de nasıl bir kutlama yaşıyorlar"

"Milyonlarca euro teklifler geldi. Ben buraya para için gelmedim şampiyonluk için geldim. Erden Timur'a da teşekkür ediyorum. Bakalım Kadıköy'de nasıl bir kutlama yaşıyorlar. Biz şimdi şampiyonluğu kutlayacağız."