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        İç pilav tarifi ve yapılışı: İç pilav nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        İç pilav, Türk mutfağında sıklıkla tercih edilen, pilavın çeşitli malzemelerle zenginleştirildiği bir yemektir. Etli yemekler, dolmalar ya da tavuk gibi yemeklerin yanında garnitür olarak sunulur. İç pilav, klasik pirinç pilavına eklenen dolmalık fıstık, kuş üzümü, ceviz, baharatlar ve zeytinyağı gibi malzemelerle hazırlanır. Bu malzemeler, pilavın lezzetini artırarak ona özgün bir tat katmaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 11:57 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:57
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        İç pilav tarifi ve yapılışı
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        İç pilav, aynı zamanda dolma içi olarak da kullanılabilir. Zeytinyağlı veya etli dolmaların içinde yer alır. Tane tane pişmiş pirinç, içerdiği fıstıklar ve meyvelerle zengin bir dokuya sahip olur, böylece tatlı ve tuzlu lezzetlerin birleşimi hoş bir aroma yaratır. Geleneksel olarak özel günlerde veya misafir sofralarında yapılan iç pilav, sofraya görsel olarak da şıklık katar. Peki, iç pilav nasıl yapılır?

        İÇ PİLAV TARİFİ

        İç pilav, Türk mutfağının en sevilen pilav çeşitlerinden biridir. Özellikle etli yemeklerin yanına veya dolma içi olarak hazırlanabilir.

        İç pilav malzemeleri:

        • 2 su bardağı pirinç (baldo veya osmanlı pirinci tercih edilir)
        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 1 adet soğan (orta boy)
        • 1 çay bardağı dolmalık fıstık
        • 1 çay bardağı kuş üzümü
        • 1 su bardağı tavuk veya et suyu (isteğe bağlı)
        • 1 tatlı kaşığı tuz (isteğe göre)
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
        • 1/2 çay bardağı sıcak su
        • 1/2 çay bardağı doğranmış ceviz içi
        • 1/2 çay bardağı doğranmış taze nane (isteğe bağlı)
        • 1 yemek kaşığı dolmalık baharat (isteğe bağlı)
        • 1 yemek kaşığı tuz
        • 1/2 çay bardağı sıvı yağ

        İç pilav yapımı:

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        • Pirinci bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Birkaç saat bekletin. Pirinçlerin nişastasını salması için bu adım önemlidir.
        • Pirinci bol suyla yıkayın ve süzün. Pirinçlerin tane tane olmasını sağlamak için bu işlem gereklidir.
        • Dolmalık fıstıkları 1 yemek kaşığı zeytinyağında hafifçe kavurun, rengi değişene kadar kızartın. Ardından fıstıkları bir kenara alıp, aynı yağda kuş üzümlerini birkaç dakika ıslatın. Üzümler şişene kadar pişirin.
        • Orta boy soğanı ince ince doğrayın. Tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını koyup, soğanları şeffaflaşana kadar kavurun. Soğanlar pembeleştikten sonra dolmalık baharat, tarçın ve tuzu ekleyin.
        • Kavrulmuş soğanın üzerine süzülen pirinci ekleyin. Pirinçleri iyice karıştırarak birkaç dakika kavurun. Bu işlem pirinçlerin lezzetini artıracaktır.
        • Pilav karışımına 1 su bardağı sıcak tavuk veya et suyu, 1/2 çay bardağı sıcak su ve karabiberi ekleyin. Karıştırın ve pilavı kaynamaya bırakın.
        • Pilav kaynadıktan sonra altını kısın ve tencerenin kapağını kapatın. Pilavı yaklaşık 15-20 dakika kısık ateşte pişirin. Pirinçler suyunu çekmeli ama yumuşak olmalıdır.
        • Pilav piştikten sonra içerisine kavrulmuş fıstıkları, üzümleri, cevizleri ve isteğe bağlı taze nane veya kuru nane ekleyin. Karıştırın ve pilavı dinlendirin.
        • İç pilavı sıcak olarak servis edebilirsiniz. Yanında et yemekleri veya tavuk ile mükemmel bir uyum sağlar.

        İç pilavın kalori miktarı, kullanılan malzemelere ve porsiyon büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Genel olarak, bir porsiyon (yaklaşık 1 su bardağı) iç pilav, yaklaşık 250-300 kalori arasında olabilir. Bu kalori değeri, pilavın içine eklenen tereyağı, zeytinyağı, dolmalık fıstık, kuş üzümü ve ceviz gibi malzemelerle artar. Tereyağı gibi yağlar ve fıstıklar yüksek kalorili bileşenler olduğundan, iç pilavın besin değeri daha yüksek olacaktır. Eğer kalori alımını kontrol etmek istiyorsanız, yağ ve fıstık miktarını azaltarak veya daha düşük kalorili alternatifler kullanarak pilavın kalorisini düşürebilirsiniz. Ayrıca, pilavın etli yemeklerle birlikte servis edilmesi durumunda, toplam kalori miktarı daha da artabilir.

        İç pilav, zengin lezzeti ve aromasıyla birçok yemekle uyum sağlar ve yanına eklenen yemeklerle daha da lezzetli hale gelir. Etli veya tavuklu yemeklerin yanında tercih edilir. Fırınlanmış kuzu, tavuk tandır veya közde pişirilmiş etler ile mükemmel bir uyum sağlar. Bu et yemeklerinin yanına iç pilav, tatları dengeleyerek harika bir komple bir öğün oluşturur. Dolmalarla birlikte de iç pilav sıklıkla servis edilir; etli veya zeytinyağlı dolmalar, pilavın yanında tam bir ziyafet sunar. Eğer daha hafif bir seçenek istenirse, iç pilav yanında yoğurt ya da cacık gibi ferahlatıcı mezeler de tercih edilebilir.

        Salatalar da iç pilavla çok iyi gider; özellikle yeşil salatalar veya yoğurtlu salatalar, pilavın yoğun lezzetini hafifletir ve tabağı daha dengeli hale getirir. İç pilavın yanında meze olarak hünkar beğendi, sebze kızartmaları veya zeytinyağlı enginar gibi yemekler de çok iyi birer tamamlayıcıdır. İç pilavın zengin ve doyurucu yapısı, yanında sunulacak diğer yemeklerle denge sağlanarak sofraya çeşitlilik ve zenginlik katılabilir.

        İÇ PİLAV YAPILIŞI PÜF NOKTALARI

        İç pilav yaparken başarılı bir sonuç elde etmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. İlk olarak, pirinci önceden ıslatarak nişastasını salmasını sağlamak, pilavın tane tane olmasına yardımcı olur. Pirinci yıkarken bol su kullanmak, her bir tanelerin temizlenmesini sağlar ve pilavın lezzetini artırır. Pilavı pişirirken, tereyağı ve zeytinyağını birlikte kullanmak, pilavın hem lezzetini zenginleştirir hem de kıvamını artırır.

        Fıstıkları ve kuş üzümlerini ayrı ayrı kavurmak, tatların birbirine geçmesini sağlar ve pilavın içinde çıtır dokular yaratır. Ayrıca, sıvı miktarını doğru ayarlamak çok önemlidir; fazla su pilavı yapışkan hale getirebilirken, az su da pirincin tam pişmemesine neden olabilir. Pilav piştikten sonra, karışımı karıştırmadan önce 5-10 dakika kadar dinlendirmek, tanelerin birbirinden ayrılmasına ve pilavın daha lezzetli olmasına yardımcı olur. Bu püf noktalarına dikkat ederek, iç pilavınız her zaman mükemmel bir şekilde pişecektir.

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