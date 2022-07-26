Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem İç mimarlık taban puanları ÖSYM 2022: İç mimarlık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları belli oldu

İç mimarlık taban puanları ÖSYM 2022: İç mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adayları sınavda aldığı puan ölçüsünde tercihlerini şekillendirecek. İç mimarlık bölümünde okumak isteyen adaylar üniversite taban puanı ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. İşte İç mimarlık taban puanları...

26.07.2022 - 21:41 | Güncelleme: ABONE OL
İç mimarlık taban puanları ÖSYM 2022: İç mimarlık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları belli oldu

YKS sınavının 18 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından, adaylar gözünü tercih dönemine çevirdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercihleri bu sene 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden gerçekleşecek. Tercih dönemi öncesinden en çok aranan bölümlerin başında İç mimarlık gelmektedir. İşte İç mimarlık bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

İÇ MİMARLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
2022 YKS sonuçları 18 Temmuz günü, ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday İç mimarlık taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, 2022 İç mimarlık bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması…

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı Sırası Taban Puanı
İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 73.718
67.600
56.927
48.300		 366,93190
435,09489
410,28307
406,00392
İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0
6+0
3+0
3+0		 7
6
3
3		 88.399
78.600
60.050
47.700		 353,15453
422,33434
406,11276
407,04985
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 97.817
88.600
78.639
67.000		 345,02256
411,47169
383,08170
378,93243
Mef Üniversitesi İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0
7+0
3+0
4+0		 7
7
3
4		 94.215
94.900
70.321
51.400		 348,03028
404,93352
392,98134
401,23846
Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0
15+0
9+0
8+0		 15
15
9
8		 107.530
107.000
80.801
73.800		 336,96438
392,33448
380,58130
370,22451
Marmara Üniversitesi İç Mimarlık (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 130.163
119.000
103.347
90.400		 320,26415
381,08364
357,28037
351,58063
Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
9+0
9+0
6+0		 11
9
9
6		 135.482
141.000
128.764
84.600		 316,71838
362,69408
335,94133
357,80815
İstanbul Üniversitesi İç Mimarlık (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2

 62
62

 140.744
141.000

 313,29944
362,44604
Beykent Üniversitesi İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0
12+0
7+0
7+0		 12
12
7
7		 184.756
167.000
111.028
104.000		 289,16284
344,42084
350,37949
337,70268
Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
9+0
5+0
5+0		 9
9
5
5		 164.218
159.000
113.522
115.000		 299,62538
349,54239
348,17257
329,22475
Eskişehir Teknik Üniversitesi İç Mimarlık (4 Yıllık) SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 188.307
165.000
142.206
111.000		 287,43822
345,34366
326,40301
332,32231
Haliç Üniversitesi İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0
12+0
7+0
6+0		 12
12
7
6		 169.972
169.000
142.275
129.000		 296,56537
342,85332
326,34564
318,13322
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
9+0
5+0
5+0		 9
9
5
5		 255.602
220.000
134.867
100.000		 261,01927
315,07656
331,45606
341,95646
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
10+0
10+0
10+0		 11
10
10
10		 198.202
173.000
138.396
112.000		 283,03457
340,73649
328,92517
330,91690
İstanbul Aydın Üniversitesi İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0
14+0
8+0
7+0		 15
14
8
7		 200.768
175.000
141.891
115.000		 281,89348
339,25030
326,60042
328,73175
Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık (4 Yıllık) SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 214.232
178.000
158.543
120.000		 276,23145
337,12356
316,11288
324,61703
Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0
6+0
4+0
4+0		 6
6
4
4		 201.023
194.000
160.107
134.000		 281,76981
328,20726
315,20480
314,66995
Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık (4 Yıllık) SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 228.840
197.000
170.180
137.000		 270,44135
326,25391
309,52634
312,47132
İstanbul Gelişim Üniversitesi İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
8+0
4+0
5+0		 9
8
4
5		 223.085
200.000
170.101
138.000		 272,66823
325,05911
309,57330
311,73547
Doğuş Üniversitesi İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
10+0
5+0
6+0		 11
10
5
6		 229.942
204.000
150.579
138.000		 270,01348
322,94914
320,94134
311,73187
İstanbul Arel Üniversitesi İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0
8+0
4+0
4+0		 10
8
4
4		 253.435
234.000
160.627
123.000		 261,73364
308,28041
314,89529
322,91616
İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 42+0
34+0
11+0
11+0		 42
34
11
11		 311.813
297.000
255.888
124.000		 244,67550
284,15105
273,68060
321,57454
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık (4 Yıllık) SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 252.669
215.000
182.916
150.000		 261,97080
317,43516
302,94026
304,48470
Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
10+0
6+0
6+0		 11
10
6
6		 230.631
221.000
172.886
143.000		 269,74291
314,46228
308,12196
308,46648
İstanbul Esenyurt Üniversitesi İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0
8+0
6+0
5+0		 7
8
6
5		 310.691
244.000
197.575
145.000		 244,98009
303,91530
296,06036
307,63084
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 5+0
15+0
15+0
 5
15
15
 260.870
236.000
226.920
 259,32641
307,30809
283,90909
Çukurova Üniversitesi İç Mimarlık (4 Yıllık) SAY 65+2
65+2
60+2
50+2		 67
67
62
52		 279.202
239.000
207.962
163.000		 253,67913
306,09595
291,49699
296,62814
Toros Üniversitesi İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0
5+0
3+0
3+0		 6
5
3
3		 279.630
279.000
242.319
148.000		 253,56052
290,44903
278,34263
305,28924
İstanbul Rumeli Üniversitesi İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0
8+0
4+0
3+0		 10
8
4
3		 291.921
249.000
179.124
155.000		 250,05720
302,09881
304,78435
301,32032
Yalova Üniversitesi İç Mimarlık (4 Yıllık) SAY 60+2
50+2
40+1
 62
52
41
 300.318
254.000
243.279
 247,76375
300,06773
277,99080
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mimarlık (4 Yıllık) SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 307.882
268.000
237.728
186.000		 245,72969
294,46450
279,90273
285,38811
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mimarlık (İÖ) (4 Yıllık) SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 327.160
299.000
263.998
227.000		 240,83429
283,35578
271,06151
268,77058
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0
5+0
4+0
3+0		 6
5
4
3		 316.870
309.000
310.529
219.000		 243,39860
280,06885
257,83578
271,87932
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0
5+0
4+0
4+0		 7
5
4
4		 348.741
313.000
300.604
267.000		 235,69497
278,73271
260,45665
256,25798
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) İç Mimarlık (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2

 62
62

 327.879
326.000

 240,65834
274,89118
Mef Üniversitesi İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 39+0
39+0
22+0
26+0		 39
39
22
26		 353.979
333.000
354.594
370.000		 234,42131
272,66226
247,48424
233,54322
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 15+0
17+0
15+0
15+0		 15
17
15
15		 376.670
354.000
395.289
249.000		 227,17518
266,69918
239,26452
261,54685
Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0
51+0
36+0
34+0		 59
51
36
34		 366.176
355.000
368.792
326.000		 231,19055
266,65190
244,52182
242,09632
İstanbul Aydın Üniversitesi İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 85+0
76+0
30+0
28+0		 85
76
30
28		 373.830
371.000
380.809
418.000		 228,47751
262,34084
242,08266
218,76229
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 5+0
3+0
3+0
1+0		 4
3
3
1		 Dolmadı
402.000
347.086
254.000		 Dolmadı
255,09423
249,14420
260,10027
Haliç Üniversitesi İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 68+0
68+0
20+0
17+0		 52
68
20
17		 Dolmadı
383.000
365.821
367.000		 Dolmadı
259,42273
245,12676
234,08432
İstanbul Kent Üniversitesi İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 261.538


 259,11249
—-
Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 15+0
15+0
8+0
5+0		 15
15
8
5		 377.006
390.000
444.158
411.000		 227,00430
257,80322
230,19319
223,81087
Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 49+0
48+0
30+0
26+0		 49
48
30
26		 378.277
398.000
376.946
366.000		 226,30969
256,04786
242,85442
234,26252
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
20+0
4+0
5+0		 1
20
4
5		 Dolmadı
632.000
327.502
321.000		 Dolmadı
218,25844
253,64699
243,19841
İstanbul Gelişim Üniversitesi İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0
42+0
6+0
43+0		 25
42
6
7		 Dolmadı
417.000
410.315
Dolmadı		 Dolmadı
251,63309
236,51330
Dolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
20+0
3+0
2+0		 3
20
3
2		 Dolmadı
655.000
344.462
335.000		 Dolmadı
214,76803
249,71941
240,17050
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0
55+0
30+0
20+0		 21
55
30
20		 Dolmadı
431.000
395.376
323.000		 Dolmadı
248,81905
239,24915
242,67181
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 25+0
20+0
11+0
4+0		 9
20
11
4		 Dolmadı
571.000
350.530
314.000		 Dolmadı
225,54553
248,37500
244,74737
Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2+0
3+0
3

 Dolmadı
441.000

 Dolmadı
246,77255
Selçuk Üniversitesi (Konya) İç Mimarlık (4 Yıllık) SAY 50+2


 52


 305.633


 246,32221
—-
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0
10+0
8+0
1+0		 4
10
8
1		 Dolmadı
627.000
377.780
308.000		 Dolmadı
218,84310
242,69227
245,98035
Toros Üniversitesi İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 5+0
12+0
18+0
 5
12
12
 379.282
446.000
Dolmadı
 225,65296
245,73491
Dolmadı
Trakya Üniversitesi (Edirne) İç Mimarlık (4 Yıllık) SAY 40+1


 41


 313.428


 244,26755
—-
Beykent Üniversitesi İç Mimarlık (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 68+0
76+0

 16
76

 Dolmadı
459.000

 Dolmadı
243,16149
Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 60+0
53+0
11+0
35+0		 16
53
11
18		 Dolmadı
483.000
463.859
Dolmadı		 Dolmadı
238,80054
225,13090
Dolmadı
Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 35+0
35+0

 13
35

 Dolmadı
500.000

 Dolmadı
235,88661
Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 1+0
1+0
1

 Dolmadı
502.000

 Dolmadı
235,62877
Atatürk Üniversitesi İç Mimarlık (4 Yıllık) SAY 60+2


 62


 350.274


 235,32945
—-
Selçuk Üniversitesi (Konya) İç Mimarlık (İÖ) (4 Yıllık) SAY 50+2


 52


 353.093


 234,64681
—-
Beykent Üniversitesi İç Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 68+0
68+0

 15
68

 Dolmadı
508.000

 Dolmadı
234,62607
Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 1+0
1+0
1

 Dolmadı
509.000

 Dolmadı
234,38971
İstanbul Esenyurt Üniversitesi İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 43+0
47+0
10+0
5+0		 2
47
10
4		 Dolmadı
558.000
452.393
Dolmadı		 Dolmadı
227,16925
228,35872
Dolmadı
İstanbul Rumeli Üniversitesi İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 50+0
47+0
2+0
4+0
47
2
1		 Dolmadı
593.000
469.555
Dolmadı		 Dolmadı
222,90475
222,69280
Dolmadı
İstanbul Rumeli Üniversitesi İç Mimarlık (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 5+0
1+0
2+0
2+0
1
1
-		 Dolmadı
614.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
220,41687
Dolmadı
Dolmadı
Toros Üniversitesi İç Mimarlık (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 29+0
13+0
9+0
27+0
13

7		 Dolmadı
684.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
201,84410
Dolmadı
Dolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 27+0
17+0
9+0
14+0		 2
17

1		 Dolmadı
689.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
195,75932
Dolmadı
Dolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 11+0


Dolmadı


 Dolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) İç Mimarlık (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 11+0


Dolmadı


 Dolmadı
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 17+0


 12


 Dolmadı


 Dolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) İç Mimarlık (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 29+0
21+0
9+0
18+0
14

-		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 5+0


Dolmadı


 Dolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 7+0


Dolmadı


 Dolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 7+0
8+0

 2
2

 Dolmadı


 Dolmadı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 18+0
10+0
3+0
6

 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 9+0
10+0
6

 Dolmadı


 Dolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 8+0


Dolmadı


 Dolmadı
İstanbul Kent Üniversitesi İç Mimarlık (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İç Mimarlık (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 8+0


Dolmadı


 Dolmadı
Çukurova Üniversitesi İç Mimarlık (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2+0


Dolmadı


 Dolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 15+0
20+0
5

 Dolmadı


 Dolmadı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Süper Loto şanslı numaralar belli oldu!
Süper Loto şanslı numaralar belli oldu!
Ekrem İmamoğlu Teke Tek'te
Ekrem İmamoğlu Teke Tek'te
Fas ile İsrail arasında iş birliği anlaşması
Fas ile İsrail arasında iş birliği anlaşması
İlahiyat taban puanları
İlahiyat taban puanları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.