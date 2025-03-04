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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam IC İçtaş İnşaat'ın yaptığı Long Thanh Havalimanı Vietnam hükümetinden tam not aldı   - İş-Yaşam Haberleri

        IC İçtaş İnşaat'ın yaptığı Long Thanh Havalimanı, Vietnam hükümetinden tam not aldı  

        Vietnam'ın en büyük altyapı projesi olan Long Thanh Uluslararası Havalimanı, IC İçtaş İnşaat'ın liderliğinde yükseliyor. Geçtiğimiz günlerde Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Long Thanh Havalimanı'nı ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. İnşaat sürecindeki ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başbakan, projenin ülkenin havacılık sektörüne getirdiği stratejik katkıyı vurguladı. Başbakan Yardımcısı Tran Hong Ha da 17 Şubat'ta IC Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Denemeç ile bir araya gelerek, Long Thanh Havalimanı'nın "Vietnam ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendiren sembol bir proje" olduğunu ifade etti.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 16:12 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:13
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        IC İnşaat Vietnam'da havaalanı yapıyor
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        Vietnam'ın Dong Nai eyaletinde yükselen ve tamamlandığında yılda 100 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanan Long Thanh Uluslararası Havalimanı, IC İçtaş İnşaat liderliğindeki VIETUR Konsorsiyumu tarafından inşa ediliyor.

        Long Thanh Havalimanı inşaatında kullanılan BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) teknolojisi, proje yönetimini farklılaştırıyor. Üç boyutlu modelleme sayesinde, mimar ve mühendisler inşaat sürecini detaylı bir şekilde planlayabiliyor, olası hatalar önceden tespit edilerek maliyetler minimize ediliyor. Proje yetkilileri, BIM teknolojisinin farklı birimler arasındaki koordinasyonu artırarak süreci daha şeffaf ve verimli hale getirdiğini belirtiyor. Vietnam Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan Çevresel Etki Değerlendirme raporu doğrultusunda düzenli analizler gerçekleştiriliyor ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun iyileştirmeler yapılıyor. Proje yetkilileri, çevre dostu yöntemlerle bölgenin stratejik gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtiyor.

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        ÇELİK YAPI MONTAJINA GEÇİLDİ

        Havalimanı inşaatında betonarme yapıların tamamlanmasının ardından, projenin en kritik aşamalarından biri olan çelik yapı montajına geçildi. Ana kafes çelik kirişlerin montajı, ileri teknoloji vinçler ve Strand Jack sistemleri kullanılarak gerçekleştiriliyor. Bu yenilikçi yöntemler, iş güvenliğini en üst seviyeye çıkarırken montaj sürecini de hızlandırıyor.

        IC İçtaş İnşaat liderliğinde hayata geçirilen VIETUR Konsorsiyumu, Vietnam-Türkiye iş birliğinin başarılı bir örneğini temsil ediyor. Konsorsiyumun %51’i Türk şirketlerinden, %49’u ise 9 yerel Vietnamlı firmadan oluşuyor. Bu ortaklık, yerel ekonomiye ve istihdama doğrudan katkı sağlıyor. Havalimanı projesinde şu anda 703 beyaz yakalı ve 1.847 mavi yakalı görev yaparken, projenin ilerleyen aşamalarında bu sayının daha da artması bekleniyor.

        KÜRESEL MERKEZ OLACAK

        Toplam 14,9 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen Long Thanh Havalimanı, planlanan takvime uygun olarak ilerlerken etkili risk yönetimi stratejileriyle de güvence altına alınmış durumda. Yetkililer, riskleri önceden değerlendirip etkili bir şekilde yönettiklerini ve bu projenin Türk inşaat sektörünün uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtlayacağını vurguluyor.

        Yılda 100 milyondan fazla yolcuya hizmet vermesi planlanan Long Thanh Uluslararası Havalimanı, yalnızca Vietnam’ın değil, Güneydoğu Asya’nın en önemli havacılık merkezlerinden biri olacak. Havalimanı aynı zamanda turizm, ticaret ve lojistik sektörlerine sağlayacağı katkılarla da bölgesel kalkınmayı destekleyecek.

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        #IC İnşaat
        #Long Thanh Havalimanı
        #vietnam
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