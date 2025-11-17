Habertürk
        IC Holding CEO’su Can Çaka: “Başarıyı artık eşitlik ve kapsayıcılıkla tanımlıyoruz”

        IC Holding, "DENK" programı ile eşitlik ve kapsayıcılık kültürünü güçlendirmeyi amaçlarken, 4 kıtada büyümeyi sürdürüyor. Holding, "İş'te Eşit Kadın" sertifikasını 89 puanla almaya hak kazandı

        Giriş: 17.11.2025 - 16:16 Güncelleme: 17.11.2025 - 16:16
        "Başarıyı artık eşitlik ve kapsayıcılıkla tanımlıyoruz"
        IC Holding’in İnsan ve Kültür Başkanlığı liderliğinde yürüttüğü DENK Programı’nın Paydaş Buluşması İstanbul’da düzenlendi. Holding çalışanlarının ve paydaşlarının katıldığı etkinlikte eşitlik odağındaki gelişim alanları tartışıldı, ekosistemden hikâyeler paylaşıldı.

        Etkinlik öncesi düzenlenen sohbet buluşmasında konuşan IC Holding CEO’su Can Çaka, dünyanın kapsamlı bir dönüşüm sürecinde olduğunu belirterek iş yapış biçimlerinin, değer tanımlarının ve liderlik anlayışının hızla değiştiğini söyledi. Çaka, “Artık ekonomik düzen yalnızca finansal kazançla değil; finansal, beşeri ve sosyal sermayenin dengeli dağılımıyla şekilleniyor. IC Holding olarak finansal performansı kadar bu performansın nasıl üretildiğini ve neye hizmet ettiğini önemsiyoruz” dedi.

        Yarım asrı aşkın geçmişiyle çok sektörlü bir yatırım grubu olduklarını vurgulayan Çaka, eşitlik ve kapsayıcılığın IC Holding kültürünün temel taşlarından olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

        “20 bini aşkın çalışanımızla gelişerek büyümeye devam ediyoruz. Mühendisliği yalnızca teknik bir beceri değil; insana ve değerlere dokunan bir vizyon olarak görüyoruz. Bu anlayışla üç ana başlığa odaklanıyoruz: İş’te Eşitlik, Eğitimde Eşitlik ve Fırsatta Eşitlik. DENK Programı da bu vizyonun yansıması.”

        Çalışanların ailelerine eğitim hedefi

        DENK kapsamında 500’den fazla çalışanla yüz yüze eğitimler ve odak grup çalışmaları yaptıklarını belirten Çaka, 2026’da programı tüm çalışanlara yaygınlaştıracaklarını, ardından paydaşlara ve çalışanların ailelerine benzer eğitimler sunacaklarını aktardı.

        2025’te 9 lokasyonda saha ziyaretleri yaptıklarını hatırlatan Çaka, çalışanlarla paylaşılan DENK İklim Anketi ile kapsayıcılık uygulamalarının etkisinin ölçüldüğünü söyledi.

        “İş’te Eşit Kadın” sertifikası

        Kadınların üretim, yönetim ve karar alma mekanizmalarındaki eşit temsiline dikkat çeken Çaka, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek iş birliğiyle yürütülen “İş’te Eşit Kadın” sertifika programında 89 puanla sertifika almaya hak kazandıklarını açıkladı.

        Çaka, ayrımcılık ve şiddete karşı açık duruş sergilediklerini de belirterek, “Psikolojik danışmanlık, güvenli izin, hukuki destek ve konaklama gibi uygulamalarla çalışanlarımızın yanındayız” dedi.

        İbrahim Çeçen Vakfı’nın eğitim ve fırsat eşitliği alanında öncü rol üstlendiğini belirten Çaka, bugüne kadar 20 binden fazla öğrenciye burs sağlandığını söyledi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin bölgesel kalkınmada önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Çaka, “Üniversitede öğrencilerin yüzde 51’i kadın. Grup şirketlerimizin bilgi birikimini öğrencilerle buluşturuyoruz” dedi.

        IC Kariyer Köprüsü çerçevesinde yürütülen “Zirvenin Şefleri” programıyla gastronomi öğrencilerine profesyonel eğitim imkânı sağlandığını, iki yılda 350 öğrenciye ulaşıldığını ve 36 mezunun istihdam edildiğini aktardı.

        Depremden etkilenen kadınlara yönelik İskenderun Yaşam Atölyeleri’nin de fırsat eşitliğine katkı sunduğunu vurgulayan Çaka, “Son üç yılda 80’den fazla genç yeteneği IC Kuşağı Yeni Mezun Geliştirme Programı ile bünyemize kattık” dedi.

        Çaka, “Gerçek sermaye doğal kaynaklar değil, insan potansiyelidir. Bu potansiyeli ortaya çıkarmanın yolu eşit, kapsayıcı ve güvenli bir ekosistem yaratmaktan geçiyor. Gelecek DENK düşünenlerin olacaktır” ifadelerini kullandı.

        "ATİNA HAVALİMANI PROJESİNDE YÖNELİK ÇALIŞIYORUZ"

        IC Holding’in Türkiye’nin 7 bölgesinde projeler yürüttüğünü ve küresel ayak izini 4 kıtaya taşıdığını söyleyen Çaka, şunları kaydetti:

        “Yollar, köprüler, havalimanları ve altyapı projelerinde dünyanın farklı fırsatlarını değerlendiriyoruz. Vietnam ve Suudi Arabistan’daki havalimanı projelerimiz devam ediyor. Atina Havalimanı genişletme projesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok sektörlü yatırım yapımızla önümüzdeki dönemde yeni pazarlarda da projeler üstlenebiliriz. Eşitlik ve kapsayıcılık, bu büyüme vizyonunun önemli bir parçası.”

