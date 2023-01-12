AA

Eflatun-sarılı kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Spor Toto 1. Lig'de gol kralı olmuş önemli bir ismi Eyüpspor'a kazandırdığımız için mutluyuz. İbrahim'in Eyüpspor'a çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Şampiyonluk yolunda kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Yılmaz da kulübün sosyal medya hesabından, "Sezonun geri kalan kısmında Eyüpspor için mücadele edeceğim. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Bir semtin rüyasını gerçekleştirmek dileğiyle..." mesajını paylaştı.

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