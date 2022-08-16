Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği maçın 42. dakikasında hakem Mete Kalkavan'ın verdiği karar lacivert-beyazlıların tepkisini çekti.

16. dakikada Ferdi'nin uzun pasında topla buluşan Valencia, Kasımpaşalı oyuncu Hasan Emre Yeşilyurt'un müdahalesiyle yerde kalırken Mete Kalkavan, Hasan Emre Yeşilyurt'u kırmızı kartla cezalandırdı.

42. dakikada skor Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile devam ederken bu kez Kasımpaşalı Hajradinovic, Ferdi Kadıoğlu'nun müdahalesiyle ceza sahası önünde yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, Fenerbahçeli oyuncuya sarı kart gösterirken Kasımpaşalı oyuncular pozisyonda kırmızı kart bekledi ve Kalkavan'a Hasan Emre Yeşilyurt'un pozisyonunu hatırlatarak itirazda bulundu. Kalkavan, itiraz eden Hajradinovic'e sarı kart gösterdi.

İBRAHİM YILDIZ YORUMLADI: "ÇİFTE STANDART"

"Hakem kararları geçen sezon çokça tartışıldı. Kulüpler Birliği, Futbol Federasyonu seçimleri öncesi bu konuyu bir kez daha gündeme getirdi. Merkez Hakem Komitesi yeniden oluşturulurken, Futbol Federasyonu Başkanı "Adaletli" bir yönetim için çok duyarlı davranılacağını açıkladı. Ancak henüz ikinci hafta geride kalırken hakem hataları yine gündemin ilk sırasında yerini aldı. Ne yazık ki hakemlerin çifte standart uygulamasına tanık oluyoruz. Bir başka karşılaşmada aynı tür pozisyon için hücum oyuncusu sarı kart görürken Kasımpaşa maçında tam tersi uygulandı.

Maçın hakemi Mete Kalkavan, 16. dakikada Hasan Emre'nin yaptığı hareketi kırmızı kartla cezalandırdı. 10 kişi kalan Kasımpaşa futbol oynamak için iyi niyetle mücadele etti.

Kırmızı kartın çıktığı pozisyonun bir benzeri bu kez Fenerbahçe ceza sahası önünde yaşandı.

"METE KALKAVAN BENZER İKİ HAREKETE ÇİFTE STANDART UYGULADI"

Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşalı oyuncu Hajradinovic'i faulle durdurdu. Mete Kalkavan, aynı tür bu hareketi bu kez sarı kartla cezalandırıldı. Kasımpaşalı oyuncuların kırmızı kart itirazı yerindeydi. Mete Kalkavan benzer iki harekete farkı kararlar vererek çifte standart uyguladı.

Kalkavan geçen sezon yine Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasında yaptığı hata ve taraflı tutumu ile tepki çekmişti. O maçta atılan ikinci golün öncesinde faul vardı. Kasımpaşa'nın net penaltısı ise verilmemişti. Maçların sonucuna etki eden bu tür kararlar, ne futbolun ruhuna ne de federasyonun "adaletli yönetim" söylemlerine uyuyor. Hakemler oyunun skoruna etki yapacak yanlış kararlarını sürdürmekten vazgeçmeli.

Fenerbahçe ile 11'e 11 bir maç oynansa sonuç nasıl olurdu? 16. dakikada 10 kişi kalmak Kasımpaşa gibi genç oyunculardan oluşan takımı doğal olarak çok fazla etkiledi. Hakemler, Merkez Hakem Komitesi geçmiş alışkanlıklardan kurtulmak zorunda. Yoksa ne futbolun tadı kalır Ne de oynan oyunun bir anlamı..."