Futbol Federasyonu Başkanı yarın seçiliyor. Ankara’da yapılacak genel kurulda Mehmet Büyükekşi’nin yeni başkan olarak seçilmesi kesin gibi. Karşısında güçlü bir aday yok. Büyükekşi listesini oluşturmak için yoğun bir mesai harcıyor.



Kulüpler Birliği ile işlerin iyi gitmesi için yönetim kurulunu isteğe göre oluşturması bekleniyor. Seçimler öncesi yapılan eleştirilerin önüne geçmek için önerilen isimleri listesine alacak. Bu akşam saatlerine kadar liste belirlenmiş olacak.



Yeni başkan ve yönetimin futbolun sorunlarını çözmesi için uyumlu bir çalışma göstermesi önemli. Bunun için, yapılacak eleştirileri en aza indirmek adına herkesin onay vereceği bir yönetimin oluşması gerekiyor.



Şu ana kadar yönetim kuruluna girecek isimlerle ilgili bir sızıntı olmadı.



Ancak beklenilen bazı isimlerin görev alacağı konuşuluyor. Galatasaray Kulübü eski başkanı Burak Elmas’ın listede yer alması bekleniyordu. Elmas, bu iddiayı doğrulamadı. Tek somut isim Göztepe Kulübü’nün eski başkanı Mehmet Sepil’di. Sepil’e yapılan resmi bir teklif olduğu açıklandı. Mehmet Büyükekşi kendisi ile çalışmak istediğini söyledi. Ancak Sepil görev almayacağını ifade etti.



Her iki isim dışında, halen Futbol Federasyonu Başkanı olan Servet Yardımcı’nın yönetimde görev alacağı hatta bu yönde büyük bir baskı olduğu kulislerde konuşuluyor. Yardımcı, tecrübesi ile büyük katkı sağlayacak diyenler çoğunlukta.



Yardımcı ismine hayır diyenler de var elbette.



Futbolun yeni başkanı diyebileceğimiz Mehmet Büyükekşi, listeyi oluşturmak adına sıcak saatler yaşıyor mutlak. Her kulübü mutlu etmek zor. Bu nedenle Kulüpler Birliği’nin önerilerini dikkate almak istiyor.



Yeni yönetimin işinin zor olduğu bir gerçek. Öncelikle yayın meselesi ve yabancı sayısı masada duruyor. Bu konuda her kesimi mutlu edecek bir karar almak için çaba harcayacaklar.



Federasyon Genel Kurulu bitmeden söylentiler de yayılmaya başladı.



Milli Takımlar Teknik Direktörü Kuntz’un geleceği de belirsiz. Hatta Milli Takımlar teknik kadrosu ve Hamit Altıntop’un da görevden alınacağı iddia ediliyor.



Daha seçim bitmeden söylentiler başladı.



Yeni başkan ve yönetimin sorunları çözmek için, tek çıkar yolu uzlaşma ilkesini ön plana çıkarmasından geçiyor.



MİLLİ TAKIM 4’DE 4 YAPTI



Litvanya’yı ilk maçta 6-0 yenen Milli Takım ikinci maçını da kazandı.



Maç günü İzmir’e gelen Litvanya karşısında üstün bir oyun sergileyen Milliler, ilk karşılaşmaya göre girdikleri pozisyonları değerlendiremediler. Seyircinin bol gollü bir maç beklentisi gerçekleşmedi. Neredeyse tek kale oynanan maç sonrası grup liderliğini elde eden Milli Takım, bir üst gruba çıkmayı garantiledi.



Milli Takımımızın maçını ilk kez bir kadın hakem yönetti. Stephanie Frapport tartışmasız bir yönetim gösterdi.

