4 büyük kulübün başkanı ilk kez bir araya geldi. Habertürk televizyonunda yapılan 3 saatlik toplantı tarihi bir yayın olarak kayıtlara geçti.

Önce Habertürk yönetimini kutlamalıyız, böylesine önemli bir yayını gerçekleştirdikleri için. Elbette yayına katılan ve tüm soruları içtenlikle yanıtlayan 4 başkanı da…

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları sahadaki rekabet bir yana, kulüplerin sorunlarını çözmek adına ortak hareket ettiklerini bir kez daha vurguladılar. Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç, Ahmet Nur Çebi ve Burak Elmas yalnız kendi sorunlarını değil, Süper Lig’deki tüm kulüplerin hakkını da koruduklarını söylediler.

Daha önce de açıklandığı gibi, yabancı futbolcu kuralı, federasyon kurulları, yayıncı sorunu, hakem atamaları gündemin ana maddeleri olarak tartışıldı.

Yayın sırasında öne çıkan ve tüm başkanların dile getirdiği Futbol Federasyonu’nun yanlı tutumuydu.

Federasyon kendi çalıp kendi oynamaktaydı. Bugüne dek kulüplerin talepleri göz ardı edilmiş, ortak bir noktada buluşmak mümkün olmamıştı.

Kulüp Başkanları, “Dikkate alınmak istiyoruz. Konuşarak sorunu çözmek varken, aleyhimize alınan kararlar dayatılıyor” diyerek sitemde bulundular.

Başkanların taleplerini şöyle sıralayabiliriz:

- Federasyonla kavga etmek gibi bir niyetimiz yok.

- Kulüplerin sorununu çözmek için mutlaka konuşmalıyız.

- Anadolu kulüpleri çok zorda. Yayından gelen paralar, toplam gelirlerinin yüzde 80’ini karşılıyor. İndirimler kabul edilemez.

- Sistem çürümüş, değişmeli. Futbolda yönetimsel devrime ihtiyaç var.

- Kurullardan rahatsızız. Bağımsız bir yapı kurulmalı.

- Hakem atama yönteminin değişmesi gerekiyor.

- Adaletli bir yapı kurulmalı.

- Yayıncı kuruluşun indirimlerini artık kabul etmeyeceğiz.

- Federasyon açık ve şeffaf olmalı. Kulüpleri yok saymamalı.

- UEFA ve CAS’da davaları kaybediyoruz. Lobimiz yok.

- Federasyon yayın gelirinden yüzde 23’lük pay alıyor. Şişmanlaşan bir şirkete dönüşmüş. Büyük ve gereksiz harcamalar yapılıyor.

- Rezerv lig kurulsun.

- Federasyon kulüplerle inatlaşmasın.

- Maçlara çıkmama konusunda geri adım atılmayacak…

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI ŞİRKET KURUYOR

Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni girişimlerini de ilk kez Habertürk yayınında açıkladı.

Kuracakları Süper Lig A.Ş.’nin bayram sonu hayata geçeceğini, içeriğinin ve hedeflerinin de kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Anladığımız kadarıyla artık oyunun bir parçası olmak yerine oyun kurucu olmak istiyorlar. Tıpkı, İngiltere ve İtalya’da olduğu gibi.

Buna göre yayın ihalesini federasyon yerine kurulacak bu şirketin yapması öngörülüyor.

Federasyonun, “yayıncı kuruluşun hakkını onlardan daha iyi savunduğu” eleştirisi de dikkat çekti.

Şimdi önümüzde yapılacak bir mali kurul var. Temmuz ayının 28’inde Ankara'da yapılacak toplantı oldukça çekişmeli geçecek. Tüm sorunların dile getirileceği anlaşılıyor.