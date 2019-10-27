Geçen hafta Kayseri’den 1 puanla dönen Kasımpaşa, İzmir’de zor sayılabilecek maçı farklı kazanarak kalitesini ortaya koydu… Aslında ilklerin maçı denilebilir. Quaresma ve Yusuf ilk gollerini atarken, deplasmanda alınan en farklı galibiyete imza attılar… Sahasında bu sezon en farklı yenilgiyi alan Göztepe de bir ilki yaşadı bu maçta…

Kemal Özdeş, haftalar ilerledikçe takıma olan özgüven aşılamasını iyi yapıyor. Deplasman maçı olmasına karşın takımın sürekli ofansif düşünce içerisinde olması ve gol atma isteği farklı galibiyetin en önemli nedeniydi. Kasımpaşa, oyuncu bütünlüğüne bakıldığında yetenekli oyunculardan oluşan bir ekip. Teknik becerisi yüksek olan futbolcular var. Elbette, en önemli isim Portekizli yıldız Quaresma. Attığı penaltı dışında, arkadaşlarını oyuna sokması, soğukkanlılığı takım adına büyük kazanç. Ustalığını her fırsatta gösteriyor. Daha önceki sinirli halinden eser kalmamış. Takıma ağabeylik yapan bir konuma yükselmiş. Bunu içselleştirmesi kendine olan özgüveniyle birlikte, Beşiktaş defterini duygusal olarak kapatması performansına yansıyor…

Kasımpaşa, daha önceleri de belirttiğimiz gibi Quaresma ile gücüne güç kattı. Bu oyuncuyu daha çok oyunda tutmak, topla buluşturmak takımın lehine olacaktır. Kalitesini göstermesi açısından takımın ona ihtiyacı olduğu duygusu aşılandığından ilerleyen haftalarda daha da farkını gösterecektir. Bu niteliklere ve ustalığa sahip bir isim…

Karşılaşma öncesi bu kadar farklı bir skor beklenmiyordu. Zor bir maç olacağı belliydi. Ateşli bir seyirci önünde oynamak kolay değil. Ancak, Kasımpaşa rakip takımın gol atmak için açık oynayacağını ve bu nedenle savunma güvenliğinde sorun yaşayacaklarını biliyordu. Sakin kalıp, ayağa iyi top yaptılar. Kenarları kullandılar. Elde yetenekli oyuncuların olması, uzaktan atılan şut kalitesi sonuç almakta önemli oldu. Fırsatları iyi değerlendirdiler.

İlk yarının uzatma dakikalarında kornerden yedikleri gol ise sahalarımızda ender görülen bir pozisyondu. Berkan, bir anlamda iğnenin deliğinden topu ağlara gönderdi. Kornerden atılan gol de yine bu maçta ilkler arasında yerini aldı…

İkinci yarı ilginç bir golle başladı. Kaleci Beto, verilen geri pası uzaklaştırmak isterken ayağı kaydı. Baskı yapan Aytaç’ın ayağına basmasını orta hakem Ümit Öztürk, VAR’ın uyarısı ile penaltı ile cezalandırdı. Quaresma vatandaşı Beto’yu ters köşeye yatırarak ilk gole imzasını attı. Bu golün ardından oyun disiplinini kaybeden Göztepe, gereksiz bir telaş ve sinirle oynamaya çalıştı. Gol bulma isteği savunma organizasyonunu alt üst etti. Bu durumu iyi değerlendiren Kasımpaşa forveti arka arkaya goller bularak maçı farklı kazanan taraf oldu.

Kemal Özdeş, eski takımına karşı aldığı galibiyetle elbet farklı bir duygu yaşıyordur. O da ilk yarı sonunda itirazdan kırmızı kart görerek son bölümü tribünden izledi. Onun adına da bir ilk yaşanmış oldu…

Göztepe, çok dağınık oynuyor. Bu oyun yapısı ile devam ederlerse işleri çok zor. Öncelikle savunma sorununu çözmeleri gerekiyor. Bir başka sorun ise iyi bir golcüleri yok… Eleştirilecek yönleri oldukça fazla. Tamer Tuna bu travmayı atlatacak tecrübeye ve birikime sahip. İzmir’in önemli takımı Göztepe, bir an önce toparlanmak zorunda…

Maçın özeti, Kasımpaşa topu kontrol etmesini iyi başardı. Sakin ve oyun planına sadık kaldı. Usta ayakları ile sonuca gitti. İyi bir ekip olduğunu geç olsa da Göztepe karşısında gösterdi. Orta alanda biraz daha etkili olurlarsa bundan sonraki maçlarda istedikleri sonuçları alırlar. Göztepe karşısında dikkatli olsalar tarihi bir fark elde edebilirlerdi. 3-4 net gol pozisyonunu değerlendiremediler…