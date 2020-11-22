Soruyu neden VAR diye sormak daha doğru olabilir.
Video yardımcı hakem uygulaması başladığından bu yana sorunlar bitmediği gibi sorular da çoğaldı.
UEFA'nın belirlediği protokolu doğru dürüst uygulamaktan bile aciziz.
Bazı kararlar VAR'ın yetki alanında olmasa bile hakemlerin kulağı orada.
Bazen de uyarıya rağmen dinleyen yok.
Üstelik pandemi sürecinde seyircinin olmayışı hakemler adına işi daha da kolaylaştırıyor.
Baskı yok. Tepki yok. Hesap soran zaten yok. Canı yanan yandığı ile kalıyor.
Lafı uzatmadan pazar günü oynanan 2 maçta hakemlerin VAR ile imtihanını izledik. İki ayrı maç iki farklı karar.
Önce Konyaspor- Kasımpaşa karşılaşmasının 89'uncu dakikasında yaşanan pozisyonu hatırlayalım.
Ev sahibi Konyaspor'un atağında Konyasporlu Kravets, Kasımpaşalı Aytaç'ı iterek düşürüyor. Kesin faul. Bu pozisyon golle sonuçlanıyor. Kasımpaşa'nın itirazları sonuç vermiyor. Peki VAR hakemlerinden bir uyarı var mı? Yok.
Neden devreye gitmiyorlar Anlayan da bilen de yok. Olan kazanılacak bir puana oluyor. Yazık.
Zaten pandemi nedeniyle takım kurmakta zorlanan kulüpleri bir de VAR vurmasın.
Bir diğer maç ise, Trabzonspor- Erzurum karşılaşması.
39'uncu dakikada Erzurumspor'un attığı gol geçersiz sayıldı. Orta hakem golü verse de VAR faul var dedi. Bence bal gibi goldü.
Anlamakta zorlandığımız olan faulü vermeyen VAR, olmayan faulü neden veriyor.
Buradan şu sonuç çıkmaz mı? Kararlar adamına göre, pardon takımına göre veriliyor.
Birkaç cümle de Trabzonspor için yazmakta yarar var. Abdullah Avcı ilk maçında galip geldi.
Karşılaşmanın geneline baktığımızda sahada oynayan, pozisyon bulan, pas yapan bir Erzurumspor vardı. Hatta ikinci yarı, oyunun tamamı Trabzon ceza sahası önünde oynandı. 21 şut, 36 orta ile rekor kıran Erzurum puan alamadığı için elbette üzgün.
Önce VAR hakemleri sonrada son vuruşu yapamayan oyuncuları maçı kaybetmelerinin sorumlusudur.
Abdullah Avcı galibiyete sevinebilir. Ancak bu kadar ezik ve teslim olan oyun yakışır mı Trabzonspor'a?
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