Mağluptur aslında bu yolda galip diyebiliriz. Oyun Kasımpaşa'nın skor Beşiktaş'ın oldu.

Arda Kardeşler, Kasımpaşa'yı 16. dakikada 10 kişi bırakarak, maçın skoruna etki etti diyebiliriz... Öncelikle Atiba'nın düşürüldüğü pozisyonda çıkarılan kırmızı kart çok ağırdı. Atiba’nın topa yetişme şansı yok denecek kadar top hızlıydı. Kaleci Fatih en az Atiba kadar topa yakın ve sahip olabilirdi. Üstelik, faulü yapan Hafez’in müdahalesinin sertliği, oyuncuya teması kırmızıyı gerektirecek bir ceza değildi. Pozisyon faul ve sarı kart olmalıydı…

Bu dakikadan sonra oyunda kontrolü kaybeden Arda Kardeşler, Atiba’nın rakibine yaptığı sert hareketi sarı kartla cezalandırdı. Pozisyonu izleyenler görmüştür. Atiba rakibinin ayağını iki bacağı arasına alarak neredeyse kırma derecesinde bir sertlik yaptı. Bu pozisyon kırmızı olmalıydı…

Yine, Roco’nun Koita’nın sırtına çıktığı pozisyonu atladı. Bir başka eksik yanı ise, yüze gelen el hareketlerine dikkat etmedi. Bazı oyuncular hakemi kandırmak ve yanıltmak için her şeyi yaptı. Beşiktaşlı oyuncular bunu iyi yaptılar… Kırmızı kart sonrası yaptığı hatayı anlayan Arda Kardeşler, ilk yarı süresince bundan dolayı dengeyi kuramadı. İkinci yarı daha dikkatliydi.

Kırmızı kartın gösterildiği dakikadan sonra oyun doğal olarak Beşiktaş lehine gelişmeliydi diye düşünebilirsiniz. Ancak tam tersi oldu. İlk 45 dakika sanki 10 kişi oynayan Beşiktaş'tı…

KASIMPAŞA’YA BRAVO

Yeni bir teknik direktörle anlaşan Kasımpaşa için Beşiktaş maçı çok önemliydi. Galibiyet parolası ile karşılaşmaya çıktılar. Son dakikaya kadar iyi mücadele ettiler. Yakaladıkları fırsatları değerlendirebilseler maçın sonucu çok farklı olacaktı. Mustafa Pektemek, ikinci yarı kaleciyle karşı karşı kaldığı pozisyonu sonuçlandırabilse maç başka bir hikaye ile bitebilirdi. Bir anlamda maçın kırılma anı oldu…

Kasımpaşa, sezon başından bu yana sakat oyuncu sorunu ile uğraşıyor. Beşiktaş maçına da 7 eksikle çıktılar. Yine de, oyun üstünlüğünü yitirmediler. Beşiktaş’a ciddi sıkıntılar yaşattılar. 10 kişi Beşiktaş gibi bir takıma karşı çok iyi bir mücadele sergileyebiliyorsa takdir etmek gerekir. Bu maç 11’e 11 oynansa skor sanırız çok farklı olurdu…

Kasımpaşa’da Quaresma’yı anlatmaya gerek yok. Yeter ki, onun ne yapacağını arkadaşları sezsin. Müthiş paslar atıyor. Yine, Veysel, Koita ve Sadiku iyi oyunları ile bir adım öne çıktılar. Kaleci Fatih çok çizgiye yapışık oynuyor. Kaleci avantajını kullanması gerekir. 90+5’de atılan golde, Lens’i kaçıran arkadaşı kadar kendisinin ve stoperin de hatası var…

Yeni teknik direktör Tayfur Havutcu, ilk maçında yenildiği için üzülmüş olabilir. Ancak şunu herkes gördü ki, bu takım iyi top oynuyor. Son haftaların en başarılı takımı Beşiktaş’ı 80 dakika sahasına hapsetmek, goller kaçırmak herkesin harcı değil. Gelecek günlerin daha iyi olacağını gördük…

BEŞİKTAŞ’I İKİ ESKİ DOST AYAKTA TUTUYOR

Siyah-Beyazlılar coşkulu futbolu bu kez ortaya koyamadılar. Öncelikle ilk yarı çok ürkek oynadılar. Ne pas oyunu, ne de pres vardı. Tek şansları Caner ile Gökhan’ın iyi günlerinde olmasıydı. Her iki kanadı parsellediler. Maçın kazanılmasında büyük rol oynadılar. İki futbolcuya ayak uyduran Atiba oldu. Diğerlerini ara ki bulasın. Burak, Kasımpaşa savunması arasında kayboldu. Abdullah Avcı, maçı kazanmak için Güven ve Umut’u oyuna alarak 3 santraforla oynadı. Genç Umut, Beşiktaşlıların umudu olmayı attığı gollerle sürdürdü…