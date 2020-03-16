Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Çin merkezli hastalık, Avrupa kıtasını tam anlamıyla esir almış durumda. İtalya, İspanya, Fransa en çok etkilenen ülkeler oldu…

Öyle bir salgın ki, yoksul - zengin gözetmeden herkesin üzerine bir kabus gibi çöktü. Türkiye bu konuda gerekli önlemleri alarak, en azından salgının kontrol altına alınması için çaba gösteriyor. Resmi kurumlar, özel şirketler ve en önemlisi kişiler “temizlik” için olabilecek en üst seviyede dikkat içindeler…

Tüm ülkeler koronavirüsle mücadele adına sert diyebileceğimiz kararlar alırken, bazı ülkeler zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın uyarısı yapıyor. Bir anlamda, hayalet şehirlere dönmüş durumda Avrupa’nın birçok önde gelen kentleri…

Neredeyse 24 saat kulağımız haber kanalarında bekliyoruz. İyi bir haber ya da neler yaparsak kendimizi koruyabiliriz diye…

Böyle bir ortamda, Futbol Federasyonu maçların seyircisiz oynanmasını kararlaştırdı. Son 3 gündür yapılan futbol karşılaşmaları resmen koronavirüs mağduru oldu. Seyircisi olmayan maçların ne tadı ne de tuzu vardı açıkçası…

Futbolcuların durumu daha da vahim. Hepsinin kafasında virüs korkusu vardı. Aileleri, çocukları evlerinden çıkmaya korkarken onlar sahadaydı. Hatta, birçok oyuncu verdikleri söyleşilerde maça çıkmak istemediklerini, futbola motivasyon sorunu yaşadıklarını, öncelik insan sağlığı olduğunu dile getirdiler. Ayrıca kulüp başkanları da maçların ertelenmesi gerektiğini açıkladılar. Gerekçe olarak da, oyuncuların kafasında futbolun arka plana düştüğü şeklindeydi. Üstelik, yabancı oyuncu çokluğu bunların yakınlarının yurt dışından gelmeleri risk faktörünü de gündeme getiriyordu doğal olarak…

Futbol Federasyonu bu gelişmeler karşısında önemli bir karar almak durumunda. Spor dünyası için yarın önemli bir gün olacak…

UEFA AVRUPA FUTBOLUNUN GELECEĞİNİ KONUŞACAK

Koronavirüs kabusunun gitgide büyümesi sonrası UEFA harekete geçti. Yarın ülke federasyonları ile tele-konferans yapılacak. Gündemin birinci maddesi EURO 2020. İtalya, İspanya. Fransa, İngiltere’de artan vakalar sonrası dev organizasyonun bir yıl ertelenip 2021’e bırakılması değerlendirilecek…

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde kalan maçların ertelenme ihtimali ya da dondurma kararı görüşülecek. Daha sonra ise ulusal liglerin geleceği masaya yatırılacak…

Avrupa futbolunun geleceği bu toplantı sonrası kesinlik kazanacak…

Bilindiği gibi UEFA, federasyonların kendi iç işlerine karışmıyor. Ancak tüm ülkeler ortak bir noktada anlaşabilirse liglerin kaderi de belli olacak…

Bazı maçların seyircili, bazılarının seyircisiz oynanması bazı karşılaşmaların ise ertelenmesinin yarattığı karışıklığın giderilmesi için temel bir çözüm bu toplantıda kararlaştırılacak…

MART SONUNA KADAR MAÇLAR ERTELENİYOR

Futbol Federasyonu’na yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, Türkiye bu konuda UEFA’dan bağımsız olarak karar alacak. Yarın oynanacak Göztepe-Rizespor maçı sonrası liglerin erteleneceği ve bu ertelemenin mart ayı sonuna kadar olacağını öğrendik. Nisan başında virüs salgının durumuna göre futbolun geleceği belirlenecek…

Federasyonun, kulüplerden ve futbolculardan gelen bu isteğe kayıtsız kalmayacağı gibi, virüsün yaygınlaşma riskini de göz önüne alması bekleniyor…

Ülkemizde, tüm toplantıların, etkinliklerin iptal edildiği bir ortam da futbol maçlarının oynatılmasının çok mantıklı olmadığı da bir gerçek…

Erteleme kararı alınırsa, kulüpler yabancı oyuncularına ülke dışına çıkmayın uyarısı yapacak. Dönüşlerinde 14 günlük karantina süresinin sorun olacağı anlatılacak…