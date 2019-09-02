Fenerbahçe yıllar sonra taraftarını mutlu eden bir oyun sergiledi…

Karşılaşmanın ilk yarısı yüksek tempoda geçti. Mücadele ve bireysel performanslar dikkat çekti. İlk yarı kaçan golleri sayarsak maçın 6-3 sarı-lacivertliler adına bitmesi gerekirdi. İlk 17 dakika 3 net gol pozisyonu vardı Fenerbahçe adına. Biri gol oldu. Ardından Trabzonspor 3 gol yapabilirdi. İlk yarının son 15 dakikasında yine sarı-lacivertlilerin yakaladığı 3 gol şansı vardı…

Tüm bu istatistiklere bakıldığında maçın temposu ortaya çıkıyor. Üst düzey bir maç izledik açıkçası. Sezonun henüz başında bu denli yüksek mücadele beklenmiyordu aslında. Ersun Yanal, takımına hücum talimatı vermişti. Topu ayağına alan her oyuncu rakip kaleye gitmeyi hedeflemişti …

RODRİGUES 3’TE 3 YAPABİLİRDİ

Rodrigues’e ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bireysel özellikleri olan, skor alabilecek bir futbolcu. Bir gol attı. Bu golün hazırlığını da yapan kendisiydi. Senaryoyu yazdı ve uyguladı bir anlamda. Bir topu direkten döndü. Bir şutu ise az farkla dışarı çıktı. Şans yanında olsa gecenin yıldızı olabilirdi…

Takım olarak büyük coşku vardı Fenerbahçe'de. Tek eksikleri yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediler. Son vuruşları yapabilseler maçın skoru çok farklı olabilirdi. Fenerbahçe taraftarı belki 3 puanı alamadıkları için üzüldü. Ancak oynanan oyun herkesi mutlu etti. “İşte gerçek Fenerbahçe bu” denilen bir gece yaşandı. Bu anlamda Fenerbahçe'yi tebrik etmek gerekir…

Yalnız Fenerbahçe’yi mi? Trabzonspor’u, hatta maçın hakemi Fırat Aydınus’u da kutlamalıyız. Futbol olarak sahada yer alan herkes büyük bir özveri gösterdi. Futbolu düşündüler. Oyundan düşmemek için mücadele ettiler. En önemlisi, gol yapabilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar…

Oyunu iki bölüme göre değerlendirdiğimiz de, Fenerbahçe ilk yarı çok üstündü. Trabzonspor ikinci yarı orta alanı kontrol ederek oyunda dengeyi sağladı. Fırsatlar yakaladılar. Onların da karşısında genç kaleci Altay vardı…

MAÇIN KAHRAMANLARI KALECİLERDİ

Şimdi maçın neden berabere gittiğine bakmak gerekir. Önce Trabzonspor kalecisi Uğurcan’dan söz etmek gerekirse, karşılaşmanın kahramanıydı. Fenerbahçe’nin golcülerine geçit vermedi. Çok önemli kurtarışlar yaptı. İkinci yarının başında 3 net kurtarışı vardı. Bir anlamda maçın berabere bitmesinde her iki kalecinin rolü büyüktü. İki genç kalecinin yüksek performansı Türk futbolu adına sevindirici bir durum. Milli Takım geleceği açısından bakıldığında çok iyi kaleciler geliyor diyebiliriz…

Keyif veren futbol 65 dakika sürdü. Yüksek tempo sonrası yorulan oyuncular kalan dakikalarda oyundan düşünce mücadele biraz düştü…

Fenerbahçe yeni bir takım kuruyor. İki yeni transferin takıma katılacağını varsayarsak, gelecek günlerin daha güzel olacağı ortada. Savunmada birebirde hatalar olduğu ortada. Zanka, çok güven vermiyor. Jailson zorunluluktan o bölgede görev yapıyor. Elinden geleni yaptı. Sağ bek oynayan Ozan çok başarılıydı. Karşısında inanılmaz güçlü bir oyuncu vardı. Nwakaeme, topla her kesi rahat geçebilecek bir futbolcu. Bu özelliklerini zaman zaman gösterdi. Buna karşın Ozan, iyi görev yaptı. İleri çıkarak arkadaşlarına da yardım etti. Bir diğer bek Dirar ise ofans özelliği olan bir oyuncu. Savunması zayıf. Trabzonspor karşısında bunu bir kez daha gördük. İyi bir sol bek değil. Ancak, iyi bir forvet olduğu kesin…

Fenerbahçe’nin en az 10 net gol pozisyonuna girmesi önemliydi. Savunma arkasına ve arasına atılan toplar vardı. Forvet arkası oynayan Kruse etkili bir oyuncu. Rodrigues, daha çok oyun içinde olabilse etkisi de artacaktır. Tehlikeli bir oyuncu. Bireysel özelliklerini ortaya koyduğunda neler yapacağını gördük…

TRABZONSPOR ÇOK İYİ TAKIM OLDU

Trabzonspor, sezonu erken açtı. Avrupa macerası iyi gidiyor. Çok sık maç oynadılar. Ünal Karaman, bu kez savunmanın iki stoperini değiştirmişti. Elin de güçlü oyuncuları var. Sosa, Ekuban, Nwakaeme skoru değiştirecek oyuncular. Üstelik Abdülkadir Ömür yoktu. İyi bir takım oldukları gerçek. Ünal Karaman, takımına güveniyor. Ofansif futbolu başarıyla gerçekleştiriyorlar. Fenerbahçe gibi güçlü bir takımdan puan almayı başardılar. Az da olsa etkili pozisyonlara girdiler…

Maçın özeti; Fenerbahçe uzun süre sonra iyi futbol oynayarak taraftarının güvenini kazandı. Savunma sorununu çözebilirlerse şampiyonluk yolunda iddialı olacakları kesin. En büyük sorun, bir an önce golü bulma telaşı vardı. Şans da yanlarında değildi. Her iki takımı sergiledikleri iyi oyundan dolayı kutlamak gerekir. Süper Lig bu tür maçlarla kalite kazanacaktır. Takımlar 3 puan alamasa da futbol çok şey kazandı…