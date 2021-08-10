Yeni sezona Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe’de büyük temizlik harekatı sürüyor.

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, Pereira’nın isteği doğrultusunda takımı yeniden şekillendiriyor.

Son 3 sezondur aşağı yukarı aynı senaryonun izlendiğini bu kez yeniden yaşıyoruz. Çok sayıda oyuncu alıp, başarı beklemek bitmeyen bir sevda olarak gündemde.

Ancak bu kez yeni teknik direktörün sistemine uygun bir yapılanmanın söz konusu olduğunu görüyoruz.

Pereira, hazırlık karşılaşmalarında Fenerbahçe’nin yeni oyun planını saptamış oldu. 3-4-3 sistemini uygulayacağını söyleyen Portekizli teknik adam bu konuda ısrarlı.

Sistemi oturtmak için oynanan hazırlık maçlarında hiç ödün vermediğini gördük. Hatta birçok isimle çalışamayacağını, sisteme uymadıklarını açıkladı. Bunun sonucu çok sayıda futbolcu ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertliler 30’un üzerinde ki kadroyu 23-24’e indirme için yoğun bir çaba gösteriyor. Gönderilecek isimlere takım bulmak ciddi bir sorun. Oyuncuların bir bölümü, aldıkları ücretin altına gitmeyi istemiyorlar. Bu durum, yapılacak transferleri de engelliyor.

Hatırlanacağı gibi; Sadık, Oğuz Kağan, Murat, İsmail, Perotti, Barış, Kemal Ademi, Thiam, Caner ve Sinan kadro dışı bırakılmıştı. Gökhan Gönül, Rizespor’a Harun, Kasımpaşa’ya transfer oldu. Başakşehir’e kiralık giden Deniz Türüç geri dönmedi. Cisse ile Frey de ayrılan bir başka isim oldular.

15 futbolcu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler de gönderilmeye aday başka isimler de var. Lemos, Dirar, Samuel, Sosa, Ozan ile İrfan Can topun ağzında diyebiliriz. İrfan Can’ın ağır oluşu işini zorlaştırıyor. İyi bir teklif gelmesi halinde Ozan’la birlikte gönderileceği kesin gibi.

Pereira, orta alanda koşan, mücadele eden atlet oyuncularla bir takım yaratmaya çalışıyor.

Görüldüğü gibi büyük bir temizlik söz konusu. Yılların birikiminden nasıl kurtulacaklar tam bir bilmece.

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Başkan Ali Koç, transfer konusunda acele etmeyeceklerini söylerken, geçerli bir nedeni de açıklamıştı.

Koç, transferin son günlerinde oyuncu bulmanın daha kolay ve maliyeti uygun olacağını söyledi. Buna gerekçe olarak da, Avrupa’da birçok takımın mali sorun yaşadığını bu nedenle bonservis ücretlerinin aşağılara çekileceğini öne sürdü.

Şu ana kadar Caulker, Serdar Dursun ve Min- Jae Kim en ciddi transferler olarak listeye yazıldı. Bursaspor’dan alınan genç Burak Kapacak için olumlu görüşler olduğunu da belirtelim. Portekizli teknik adam İngiliz oyuncu Caulker’in istenilen düzeyde olmayışı nedeniyle sisteme uymadığını yönetime iletti. Hatta hazırlık maçlarında bu oyuncuyu neredeyse yok saydı.

Önümüzdeki günlerde, hem savunmaya hem de forvete yeni oyuncuların alınacağı bekleniyor.

Başkan Ali Koç bu fotoğrafa bakınca işin zor olduğunu görüyor. Kadro dışı kalan oyunculara takım bulmak öncelikli konu. Maaş yükünden kurtulmak bir yana, harcama limitini aşmamak için de büyük çaba gösteriliyor.

Anlaşılan, yeni sistemle birlikte büyük bir yükten de kurtulmak istiyorlar. Çok flaş isim yerine, görev adamı arayışına tanık oluyoruz. Pereira sistemi oturttuğunda, çok koşan ,mücadele eden performans gücü yüksek bir takım izleyeceğiz.

Sezonun başlamasına günler kala, ideal kadro yapılanması gerçekleşmediği için taraftar kaygılı olabilir. Yine de, 3-4-3 sistemine uygun bir takım yaratılırsa beklenen şampiyonluk gelebilir.

Son 3 sezondur yapılamayanları cesaretle gerçekleştiren Portekizli teknik adamı ilgiyle izliyoruz. Kadro dışı kalan, baş döndürücü bir listenin kabarıklığını yazarken bile zorlanıyoruz.

Başkan Ali Koç’un desteğini alan Pereira, amaca ulaşma adına şanslı diyebiliriz.