İbrahim Yıldız: Dağınık Beşiktaş!

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Çalkantılı bir dönem yaşayan Beşiktaş kendi sahasında Norveç ekibi Bodo/ Glimt takımına bir kez daha yenildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçında oynadığı maçlarda galibiyet alamayan Siyah-Beyazlılar bu sonuçla büyük hayal kırıklığı yarattı.

Karşılaşmaya moralsiz çıkan, taraftarın tepkisi karşısında motivasyonunu tamamen yitiren Beşiktaşlı oyuncular inanılmaz hatalar yaptı.

Yedikleri iki golde savunmanın hataları vardı.

Bunun dışında şanssız olduklarını da söylemeliyiz.

Gol umudu Aboubakar ısınma hareketleri yaparken sakatlandı. Maç kadrosundan çıkarıldı.

Oyunun 25. dakikasında sahanın iyilerinden Bailly sakatlandı.

Kötü oynamalarına karşın yakaladıkları pozisyonlar da var. Önce, Cenk kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topa dokunamadı. Yine Cenk’in harika kafa şutunu kaleci güçlükle kornere gönderdi.

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Ardından Muleka’nın şutu direkten döndü. Muleka’nın çok uygun durumda vurduğu kafa şutu kalecide kaldı.

4 net pozisyon futbol şansı da olmayınca golle sonuçlanmadı.

Beşiktaş’ın attığı tek golün yaratıcısı oyuna sonradan giren Tayfur’dan geldi. Ceza sahası dışından güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

İki gol yiyen Mert’in 3 gol pozisyonunda rakiplerine geçit vermediğini de belirtelim.

Karşılaşmanın pozisyonları bir yana; erozyona uğrayan bir Beşiktaş izledik.

Dağınıklık, pas hataları, oyundan kopma özellikle ilk yarı çok net olarak gözüktü.

Orta sahası olmayan, rakip ataklarını durdurmak için çaba göstermeyen acemice hareketler yenilgiyi getirdi.

İkili mücadele, fiziksel eksiklik, oyunun büyük bölümünde rakibe verilen üstünlük son haftalardaki başarısızlığın yansımasıydı.

Belli ki, takım olarak motivasyon eksikliği yaşıyorlar. Teknik kadro bu konuda oyuncuları hazırlayamamış.

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Necip, Muleka ve sonradan oyuna giren Tayfur ve Rebic iyi oyunları ile sivrildiler.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz, ikinci yarı yaptığı hamleler ile oyuna ortak olmak istedi. Atılan golün ardından kısa bir süre de olsa baskı kurdular. Pozisyonlar buldular.

Bu tablo karşısında ister istemez akla gelen soru, bu oyuncular ilk 11’de neden oynamadı olacaktır.

Avrupa defterini kapatan Siyah-Beyazlıların işi oldukça zor. Yönetimsel sorun sahaya çok net biçimde yansıyor. Taraftar da bunun farkında. Yönetime ve takıma yapılan tepkilerden bunu görmek mümkün.

Herkes biliyor ki, sahadaki çöküşün tek sorumlusu yönetimdir.