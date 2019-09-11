Güzel bir futbol akşamı yaşadık…

Hedef, iki maçı da galibiyetle kapatmaktı. Andorra ve Moldova maçlarında bunu gerçekleştirdik. Grup lideri olmamız büyük avantaj. İzlanda’nın yenilmesi Fransa’yla birlikte Türkiye’yi Avrupa Şampiyonası’na biraz daha yaklaştırdı. 14 Ekim’de oynayacağımız Arnavutluk karşılaşmasının büyük önemi var. Tiran’da yendiğimiz Arnavutluk’u bir kez daha yenersek yolumuz büyük ölçü de açılacak…

Andorra karşılaşması çok zor geçmişti. 1-0’lık galibiyete rağmen eleştiriler olmuştu. Kapanan, ceza sahasından çıkmayı düşünmeyen bir rakibi yenmek gerçekten zordu. Bunu başardık. Ardından Moldova deplasmanı ayrı bir önem taşıyordu. Açıkçası, kolay bir maç oldu. Farklı bir galibiyet alarak büyük moral kazandık…

Oyuna tutuk başladığımız bir maçtı Moldova karşılaşması. İlerleyen dakikalar takımımızın toparlanmasına neden oldu. İyi bir pas oyunu gerçekleştirdik. Neredeyse hiç pozisyon vermedik rakibe. Pozisyonlar bulduk. Şutlar denedik. Oyunun tüm kontrolü bizim elimizdeydi. Birbirinden güzel goller attık…

Andorra karşılaşmasına çıkan ekip değişmişti. Savunmada Çağlar’ın yerine Kaan forma giymişti. Emre bu kez yedekteydi. Dorukhan, Deniz ve Kenan ilk 11’deydi. Şenol Güneş, rakibe göre bir tercih yapmıştı. Savunmada Merih ve Kaan iyi bir uyum gösterdi. Gerçi rakibin zorlaması da olmadı onları. İrfan Can, ayağına hakim futbolu iyi okuyan bir oyuncu. Solak olması avantaj kendi adına…

Gol yemeden bitirdik iki maçı da. Moldova’yı ilk karşılaşmada yine aynı skorla yenmiştik. Alınan 3 puanın önemi ortada. Takım olarak büyük istek vardı sahada. Son dakikaya kadar golü düşündüler. Topu ileri oynamak, hata yapmamaya özen göstermek takımımızın kalitesini de ortaya çıkardı…



CENK BÜYÜK MORAL KAZANDI

Maçın ilk golünü atan Cenk, Dorukhan’ın savunma arkasına attığı topu iyi takip ederek şık bir gol attı. Hakan’ın müthiş vuruşu sonucu direkten dönen topu yine iyi takip ederek kendi adına ikinci golü ağlara gönderdi. Takımında fazla forma şansı bulamayan Cenk, attığı goller ve gösterdiği performansı ile büyük moral buldu. Dileriz, bu sonuç Cenk’in İngiltere’de daha fazla şans bulmasına neden olur…



MİLLİ TAKIM DOĞRU YOLDA

Avrupa Şampiyonası grup maçlarında gösterdiğimiz performans oldukça başarılı. Şimdiye dek bir tek İzlanda’ya yenildik. Geniş bir kadroya sahibiz. Henüz sezon başı olması nedeniyle bazı oyuncularımız tam olarak hazır değil. Hatta sakat olanlar var. Bunlar içerisinde en önemlisi Burak ve Abdülkadir Ömür’ün olmayışı. Ekim ayıyla birlikte eksiksiz bir kadroyla buluştuğumuz da işimiz daha da iyi olacaktır.

Oyun olarak eleştireceğimiz yönümüz olsa da, aldığımız sonuçlar çok başarılı. Avrupa Futbol Şampiyonasına adım adım gidiyoruz. Bu tür yarışma da oyunun ötesinde skorun öneminin çok daha önemli olduğu ortada. Kaldı ki, son iki karşılaşma da sergilenen oyun üst düzeye yakın bir görüntü verdi. Moldova karşılaşması ise oyun ve skor olarak çok güzeldi…

Uzun süre sonra, gruplar da aldığımız en başarılı bir tabloyla karşı karşıyayız. Hücum zenginliği yaşatan bir Milli Takım var ortada…

Deniz ve Yusuf’un attığı gollerin müthiş ve çok şık olduğunu da belirtmeliyiz…

Şenol Güneş’le çıktığımız bu yolda güzel işlerin yapılacağı ortada. Dileriz, 2020’de Avrupa Şampiyonası’nda, Türkiye sürpriz bir takım olarak adından söz ettirir…