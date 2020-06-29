Şampiyonluk yarışında iddialı olan 4 takımın puan kaybetmesi ilginçti.
Haftanın en önemli maçı şüphesiz Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasıydı. Her iki takım alacağı 3 puanla büyük avantaj elde edecekti. Futbola verilen 3 aylık sürenin sonuçlarını görüyoruz aslında. Futbolcuların gerçek gücünü ortaya koyamadıkları ortada. Çabuk sakatlanmaları iyi bir hazırlık yapamadıklarının sonucu.
Bu anlamda takımlar ciddi sıkıntılar yaşıyor. Buna rağmen oyuncuların iyi niyetini görüyoruz.
Galatasaray golcülerinden yoksundu. Kaleci Muslera'nın sakatlığı yanı sıra Andone ve Falcao da sakatlanınca golcü sorunu ortaya çıktı. Adem'in cezalı oluşu Fatih Terim'i ciddi anlamda sıkıntıya soktu. Terim elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanmayı beceren bir teknik adam. Başakşehir maçında da bunu gördük.
Açıkçası eldeki kadroyla en iyisini yapmaya çalıştı. Ancak kaybedilen iki puan hedefe ulaşma adına büyük kayıp oldu. Bir anlamda fırsatı kaçırdılar. Şampiyonluk umudu sürse de kaybedilen iki puan büyük kayıp. Bu gerçeği kabul etmek gerekiyor.
İlk yarısı vasat geçen maçta kaçan iki gol fırsatı vardı her iki takım adına.
Oyunun ikinci yarısı tempo olarak daha yüksekti. Karşılıklı yakalanan gol fırsatları izledik. Atılan iki puanları paylaştırdı. Ancak Galatasaray galibiyete daha yakın oynadı. Performansı iyiydi. Golcülerinin eksikliğini çok fazlasıyla hissetti.
Başakşehir'e gelince bir kaç sezondur finalleri sonuçlandıramadığı ortada. Galatasaray karşısında galip gelseler büyük avantaj elde edeceklerdi. En yakın rakibi Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada alınamayan üç puanı çok ararlar.
İyi kadroya sahip olma avantajını değerlendirememe gibi bir sorunları var.
Maçın hakemi Ali Palabıyık kart gösterme konusunda hatalar yaptı. Başakşehir'in üç önemli oyuncusuna gösterilen sarı kartların ikisi yersizdi. Mahmut ile Visca bu kartları hak etmediler. Visca ikinci sarıdan kırmızıyla oyun dışı kaldı.
Bu kartların Başakşehir adına önemi büyük. Haftaya oynayacakları maçta bu eksikliği büyük oranda yaşayacaklar.
Son haftalara girilen bu süreçte hakemlerin daha dikkatli ve adaletli olmaları gerekiyor. Neredeyse her maç sonu hakemler konuşuluyorsa oturup düşünmek gerekiyor. Federasyon her şey bir yana liglerin sağlıklı bitmesi için özellikle hakemleri tüm dış etkilerden korumak zorunda.
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