Zevkli bir maç izledik. Temposu yüksek, heyecanlı pozisyon zenginliği olan karşılaşmayı hangi takım kazansa yadırganmazdı.
Beşiktaş zirve inadını ısrarla sürdürüyor. Lig üçüncülüğünü istiyorlar. Sivas ve Galatasaray'ın kaybetmesi Beşiktaş'ın işini kolaylaştırdı.
Karşılaşmanın başında golcü Burak, ardından Gökhan'ın sakatlanması büyük şanssızlıktı.
Buna karşın Sergen Yalçın beklenmedik bir şekilde Boyd'a önemli görev vermişti. Boyd tüm ataklarda rol üstlendi. Hızını iyi kullandı. Fırsatçılığını gösterdi. Ne kadar düz bir oyuncu deniliyor olsa da görev bilinci ve iyi niyeti ortada.
Siyah-beyazlıların dinamosu tartışmasız Atiba... Yaşının ilerlemesine rağmen oyunu tutan her koşulda ayakta kalan bir yapısı var. İkili mücadele konusunda özellikle rakipten top kapma top saklama becerisi genç oyunculara derslik niteliğinde.
Beşiktaş bu galibiyetle çıkışını sürdürürken ilk yarıda kaçırdığı puanlara ne kadar yansa yeridir.
Kasımpaşa'ya gelince... 8 maçlık kazanma serisine nokta koydular. Devre arasında neredeyse yeni bir takım kuran Kasımpaşa'nın şu an bulunduğu durum azımsanacak gibi değil. Bir başarı hikayesi söz konusu.
Gelecek sezonun takımını kuran Kasımpaşa'nın hedefi kesinlikle Avrupa kupalarına katılmak olmalı. Bunu yapabilecek kadro ve altyapıya sahipler.
Eksikleri yok mu, elbette var. Beşiktaş maçı geleceği planlama adına iyi bir göstergeydi. Zincirin zayıf halkalarını görmüşlerdir.
Şurası çok kesin. Forvette oynayan Koita-Thiam ikilisi tam anlamıyla futbol cambazı. Yeter ki bu ikiliye düzgün pas verilsin.
Orta saha iki ustaya servis hizmetini aksatmaz ise harika goller ve çok şık çalımlar izleriz.
Kasımpaşa iyi bir on numara bulmalı. Sosa gibi takıma liderlik yapacak, Atiba gibi çalışkan mücadeleden bıkmayan bir oyuncu.
Elbette zor böyle birini bulmak. Yepyeni bir takım yaratanlar bunu da gerçekleştirebilir.
Elimizde Aytaç var diyebilirler. Bir tık üstünde bir oyuncu lazım. Aytaç'ın sorunu topu hızlı kullanamıyor. Ağır kalıyor.
Bir başka isim ise Yusuf. Eline geçen fırsatı harcadığının farkında mı acaba? Bir başkası olsa yıldız olur. Galibiyetin kaçırılmasında büyük rol oynadı. Son vuruşu kötü. Zamanlamayı ayarlayamıyor. Dağınık bir oyuncu.
Koita ikinci yarı devam etse Kasımpaşa maçı çok farklı kazanabilirdi.
Son dakika da gelen gol tam bir acemilik örneğiydi. Atağa çıkarken kaptırılan top bütün emeği yok etti.
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