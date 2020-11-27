Trabzonspor son iki maçını kazanarak 6 puanı cebine koydu.

Yeni teknik direktör Abdullah Avcı iyi bir başlangıç yaptı. İkide iki.

Önce Erzurum ardından Ankaragücü karşılaşmaları Avcı adına önemli bir sınavdı.

Avcı bu sınavı başarıyla geçti.

Alınan sonuçlar bunu gösteriyor.

Ancak galibiyetler bir yana sergilenen oyunu analiz etmekte yarar var.

Her iki karşılaşmada ortaya çıkan bir gerçek var. Trabzonspor kazanıyor ancak iyi oynamıyor.

Öncelikle savunma kısmen başarılı. Fakat orta alan çalışmıyor. Üretim yok. Takım pozisyona girmekte zorlanıyor. Kişisel yeteneklere umut bağlanmış durumda.

İkinci yarılar oyundan çabuk düşme bir yana, rakibin baskısını kabullenme ve karşı koymama ciddi bir sorun.

Pas oyunu yok. Topa hakim olma, oyunu kontrol etme, rakibe baskı kurma gibi yapılması gerekenleri göremedik.

Abdullah Avcı göreve geldikten sonra üst üste kazanmanın keyfini yaşıyor haklı olarak.

Alınan 6 puan zirve hedefi için büyük önem taşıyor. Fakat bu sonuç kimseyi yanıltmasın. Trabzon kötü oynuyor. Şans yanlarında.

Ankaragücü oyunun neredeyse tamamında daha üstündü. Tek sorun forvette beceri yetenekleri zayıf.

Trabzonspor'un bir isabetli şutu var. O da gol oldu. Kelimenin tam anlamıyla harika bir goldü. Yılın golleri arasında şimdiden yer alacaktır.

Trabzon sorunu çözmek için kafa yormaz ise şans da yeterli olmaz.

Kazanırken eksikleri görmek galibiyet kadar değerlidir.

Abdullah Avcı bunu en iyi bilenlerin başında gelir.