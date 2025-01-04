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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay'ın elini öptü - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay'ın elini öptü

        Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ferdi Tayfur için AKM'de anma töreni düzenlendi. Anma törenine İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay da katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 13:41 Güncelleme: 04.01.2025 - 13:41
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        Elini öptü
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        Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.

        Anma törenine katılan Orhan Gencebay ile İbrahim Tatlıses de katıldı.

        "ARABESK PRENSİNİ KAYBETTİ"

        Tatlıses; "Bir hafta önce görüştük. O arabeskin prensiydi. Gerçek bir prensti. Ferdi Tayfur’un çok ekmeğini yedim… Mekânı cennet olsun" dedi.

        "ARAMIZI AÇMAK İÇİN YALAN SÖYLEDİLER AMA ÇOK İYİ DOSTTUK"

        Gencebay ise; "Sevgili kardeşim şu anda son yolculuğuna çıkıyor. Fakat bu dünyada kim ne yaptıysa iyi yapmalı diyoruz ya. O dünyadaki görevini en iyi şekilde yaptı. Onu sevenleri iyi anladı. Kimseye nasip olamyan ilgi ve sevgiyle karşılandı. Çünkü o kadar güzel çalışmalar yaptı ki. 60'ların sonundan itibaren. Ben 69'un sonunda halkımızın takdiriyle tanınmış biriydim. Fakat 75 yılında 'Çeşme' ile halkımız Ferdi'ye büyük ilgi gösterdi. Bizi 70'lerde öyle bir hale getirdiler ki Ferdici Orhancı diye. 70'li yıllar çok zor yıllardı bizi de ayırmışlardı. Ama biz birbirimizi çok seviyorduk. Aramızı açmak için çok yalan söylüyorlardı. O benim sevgili kardeşim. Çok iyi iki dost ve kardeştik. Şu anda 38 derece ateşim var özür diliyorum karşınıza bu şekilde çıktım. Sevgili kardeşimizi uğurlamaya gelmemiz birinci görevimizdi" açıklamasını yaptı.

        Anma töreninde Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses yan yana gelerek de konuşma yaptı. Tatlıses, bir ara Orhan Gencebay'ın elini öptü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Orhan Gencebay
        #İbrahim Tatlıses
        #ferdi tayfur

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