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İbrahim Tatlıses'in o sözlerine oğlu Ahmet Tatlıses'ten yanıt - Son dakika magazin haberleri

İbrahim Tatlıses'in o sözlerine oğlu Ahmet Tatlıses'ten yanıt: Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil…

İbrahim Tatlıses, 25 Ağustos'ta Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Ünlü şarkıcının bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses, haberi alır almaz olay yerine koştu. Yaşananların ardından Tatlıses'in oğlu için, "Şov yaptı gitti artist" dediği ileri sürüldü. Ahmet Tatlıses'ten babasına yanıt gecikmedi

30.08.2022 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz hafta ölümden döndü. Tatlıses, sahne alacağı mekana giderken içerisinde bulunduğu araç karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Ünlü sanatçı, şarampole yuvarlanan otomobilden kurtarıldı.

  • Ardından hastaneye kaldırılan Tatlıses'in ayaklarında kırık olduğu tespit edildi. Tatlıses, kazanın akşamında da ayakları alçılı bir şekilde sahneye çıktı.

  • "ŞOV YAPTI, GİTTİ ARTİST"

    Tatlıses'in davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses de kaza haberini alır almaz olay yerine koşmuştu. İbrahim Tatlıses'in, Ahmet Tatlıses için 'Şov yaptı gitti artist' dediği iddia edildi.

  • "ARTİSTLİK NEDİR BİLMEM, MALUM MESLEĞİM DEĞİL"

    Basına yansıyan haberlerden sonra Ahmet Tatlıses, konuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yayınladı.

    "Son yaşanılan süreçte yine şaşkınlıkla izlediğim, okuduğum; ısrarla yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor. Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil… Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz… Verdiğiniz destek ve yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz sağ duyulu mesajlarınız, kalpten yorumlarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla"

  • NELER OLMUŞTU?

    İbrahim Tatlıses'in, Babalar Günü'ndeki "Baba candır, babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır." mesajı oğlu Ahmet Tatlıses ve eski eşi Adalet Sara arasındaki gerilimi artırmıştı.

    Ünlü türkücünün bu sözüne Sara, sert yanıt vermişti. Bunun üzerine ise İbrahim Tatlıses, zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Ahmet Tatlıses de babasının açıklamalarına kayıtsız kalmamıştı.

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