GÖZÜM KAPALI CANIMI ORTAYA KOYDUM"



Bugüne kadar kendisi bana bir ev dahi vermememiştir. Ama bana ihtiyaç duyduğu her an gözüm kapalı canımı ortaya koymuşumdur.



Eşim ve evladım Rüzgar'ın annesi Tülay Hanım ile evlenmeden önce olağan bir tartışmamızda baba-oğul dertleşmesinde bir cümleyi fazlasıyla abartarak bugün hala konuşmasın bir anlam veremediğim gibi, 15 yıl önceki bir mevzuyu gündeme getirmekteki maksadını çözmüş değilim.



Ayrıca bahsettiği gibi kendisine hiç hakaret etmedim, ağza alınmayacak sözler sarfetmedim. Zaten aylardır kendisi ile diyaloğum yok bunu da kendisi beyin tümörü ameliyatımda "görmedim, gitmedim, gözümden bir damla yaş gelmedi" diyerek cümlelere dökmüştür. Ne kadar can acıtıcı olsa da bu davranışı ve söylemleri benim değil kendisini bağlar.



"AKIL SAĞLIĞIYLA İLGİLİ ŞÜPHELERİM ARTMIŞTIR"



Buraya kadar ben yine sineye çekerdim AMA değil annem kim olursa olsun dini inanışlarından ötürü kendi hür idaresiyle seçtiği kıyafet üzerinden birinin aşağılanmasına göz yumamamam. Hiç kimse benim annemi kara peçeli diyerek aşağılayamaz. Hiç kimse benim anneme yılan diyemez. Benim annem kendi halinde, eşrafında herkesin saygı duyduğu eski bir devlet memuru ve namuslu bir kadındır. "Domuz yağı sürdüler, sevgilime büyü yaptılar, bizi ayırdılar" gibi ardı arkası kesilmez, korkunç, utanç verici iftiraları asla kabul etmiyorum ve milyonların önünde "büyü yaptılar, domuz yağı sürdüler" gibi açıklamalarıyla kendisinin akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim artmıştır.

