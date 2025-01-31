İbrahim Tatlıses'in davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in orkestrasında yer alan davulcu Ahmet İzgi hayatını kaybetti.Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Tatlıses, "Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı olan davulcu Ahmet’imize veda etmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1 Tatlıses, İzgi’nin vefatı nedeniyle aynı gün gerçekleştireceği sahne performansını da iptal ettiğini duyurdu. Sanatçı, "Bu akşam Yeni Gazino'da gerçekleştireceğimiz sahnemiz ileri bir tarihe ertelenmiştir"

Fotoğraflar: Instagram