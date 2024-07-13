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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses ile oğlu barıştı - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses ile oğlu barıştı

        İbrahim Tatlıses ile mahkemelik olduğu oğlu Ahmet Tatlı, riskli kalp ameliyatı öncesinde barıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 10:21 Güncelleme: 13.07.2024 - 10:42
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        Ameliyat barıştırdı
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ahmet Tatlı, Nisan ayında mahkemelik olduğu babası İbrahim Tatlıses ile barıştı.

        İki yıl önce Ahmet Tatlı, babasının akıl sağlığından endişe ettiğini belirtip, vasi tayin edilmesi için dava açmıştı. İbrahim Tatlıses de kendisine ait evde oturan Ahmet Tatlı'nın oğlu Mert Tatlı'nın taşınmasını istedi.

        Bu nedenlerle baba - oğul arasında oluşan yüksek gerilim, konserle sona erdi.

        İbrahim Tatlıses'in Harbiye Açıkhava'daki konserine giden Ahmet Tatlı, babasıyla arasındaki buzları eritti.

        Konserden saatler sonra kalp kapakçığı ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, herkesten helallik istedi. Ahmet Tatlı, riskli ameliyat öncesinde babasını yalnız bırakmadığı gibi hakkını da helal etti.

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        Konserde ayrıca, İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada da yer aldı.

        İbrahim Tatlıses'in ameliyatının başarılı geçtiği, sağlık durumunun oldukça iyi olduğu öğrenildi.

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        #İbrahim Tatlıses
        #Ahmet Tatlı

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