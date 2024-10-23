İbrahim Tatlıses: Herkesi ifşa edeceğim

"HERKESİ İFŞA EDECEĞİM"

Kariyeri boyunca çok çalıştığını ifade eden ve İbrahim Tatlıses, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü; "Köpek gibi çalıştım. Mağaradan geldim, aslımı hiçbir zaman inkâr etmem ama bana edenler mutlaka belasını bulur. Kim benim paramı çalıyorsa, bana kötülük yapıyorsa Allah onların başına versin. Ben hesap sormam, Allah sorsun. Ne diyor Allah: 'Yanına bırakırım ama yarına bırakmam,' inşallah yarına bırakmaz. Urfa'dan sonra bir basın toplantısı yapacağım, her şeyi açıklayacağım. Herkesi ifşa edeceğim. Ben halkın adamıyım. Urfalıyım, Türk'üm, Türk olduğum için iftihar ediyorum. Türkoğlu Türk'üm, anam Kürt, babam Arap. Sizleri seviyorum" şeklinde yanıt verdi.