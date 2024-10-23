İbrahim Tatlıses: Herkesi ifşa edeceğim
İbrahim Tatlıses, çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Urfa'dan sonra bir basın açıklaması yapacağım" diyen Tatlıses; "Her şeyi açıklayacağım. Herkesi ifşa edeceğim. Ben halkın adamıyım. Urfalıyım, Türk'üm, Türk olduğum için iftihar ediyorum" ifadelerini kullandı
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ve oğlu İdo Tatlıses ile birlikte Zekeriyaköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi.
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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İbrahim Tatlıses'e, geçtiğimiz günlerde oğlu İdo'nun kendisi için "Adamlığı babamdan öğrendim" şeklindeki açıklaması hatırlatıldı.
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"BEN İYİ BİR BABAYIM"
İbrahim Tatlıses; "Adam olduğu için öğrenmiş. İdo adamdır. Ben iyi bir babayım, tüm evlatlarıma karşı bir kişi hariç. 72 yaşındayım, hâlâ köpek gibi çalışıyorum. İnşallah onların çocukları da bir gün onlara yaptıklarının aynısını yaparlar. Ben iyi bir adam olduğuma inanıyorum. Ben babamdan bir şey getirmedim, Allah verdi" ifadelerini kullandı.
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"HERKESİ İFŞA EDECEĞİM"
Kariyeri boyunca çok çalıştığını ifade eden ve İbrahim Tatlıses, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü; "Köpek gibi çalıştım. Mağaradan geldim, aslımı hiçbir zaman inkâr etmem ama bana edenler mutlaka belasını bulur. Kim benim paramı çalıyorsa, bana kötülük yapıyorsa Allah onların başına versin. Ben hesap sormam, Allah sorsun. Ne diyor Allah: 'Yanına bırakırım ama yarına bırakmam,' inşallah yarına bırakmaz. Urfa'dan sonra bir basın toplantısı yapacağım, her şeyi açıklayacağım. Herkesi ifşa edeceğim. Ben halkın adamıyım. Urfalıyım, Türk'üm, Türk olduğum için iftihar ediyorum. Türkoğlu Türk'üm, anam Kürt, babam Arap. Sizleri seviyorum" şeklinde yanıt verdi.
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"BENİM HAYATIM FİLME SIĞMAZ"
İbrahim Tatlıses'e hayatının film yapılması isteyip istemediği sorulduğunda ise "Müslüm Gürses'in hayatında ben vardım ama filmde yokum. Benim hayatım öyle bir saatlik, bir dönemlik değil. En az beş - altı dönem olur. Netflix'e bile beş döneme sığmaz benim hayatım. Ben tarih istemem, ben tarihim" ifadelerini kullandı.