İbrahim Tatlıses gerek sanat yaşamı gerekse özel hayatı nedeniyle sürekle gündemde kalmayı başarmış bir isim. İbrahim Tatlıses'in birden fazla evliliğinden çok sayıda çocuğu vardır. Peki İbrahim Tatlıses'in kaç çocuğu var? İşte İbrahim Tatlıses'in çocukları hakkında detaylı bilgiler...

İBRAHİM TATLISES'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İbrahim Tatlıses'in en ünlü çocuğu sıkça gündemde yer alan ve babası gibi şarkıcılıkta şansını deneyen İdo Tatlı'dır. En küçük çocuğu ise Elif Ada Tatlı'dır. Ayrıca İbrahim Tatlıses'in ilk etapta kabul etmediği daha sonra barış sağladığı kızı Dilan Çıtak da şarkıcıdır.

İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARININ İSİMLERİ

İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 tane çocuğu bulunmaktadır.