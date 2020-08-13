İbrahim Sehic, Konyaspor'da

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, kaleci Sehic ile sözleşme imzalandı.

Bir yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalayan 31 yaşındaki file bekçisi, yeni sezonda 13 numaralı formayı giyecek.

Yeşil-beyazlılar, iç transferde ise savunma oyuncusu Uğur Demirok ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.