Tek başına AVM'ye gelen başarılı sporcu bir restoranda yakın dostları ile bir araya geldi.

Uzun süre aynı mekanda oturan Kutluay, arkadaşları ile yemek yiyip sohbet etti. İbrahim Kutluay akşam saatlerine doğru kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi.