Pilates eğitmeni Edvina Sponza ile olaylı bir şekilde ayrılan eski basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki akşam Arnavutköy'de bir kafeden çıkarken görüntülendi.

Bir hayli keyifli olduğu gözlenen Kutluay, gazetecilerin, eski sevgilisi ile yaşadığı olayları sorması üzerine, ''Arkadaşlar ben ne zaman bu olaylar hakkında konuştum'' dedikten sonra başka mekana giriş yaptı.