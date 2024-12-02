İbrahim Kutluay: Oğlumu dört gözle bekliyorum
İbrahim Kutluay, İspanyol ekibi Real Madrid'in basketbol takımının altyapı kadrosunda yer alan oğlu Ömer ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu; "Yılbaşında oğlumu dört gözle bekliyorum. Şu an bulunduğu yerdeki şartlar buraya göre farklı. Hem okula gidiyor hem de antrenman yapıyor" dedi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, sevgilisi Edvina Sponza ile Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
"HEM OKULA GİDİYOR HEM ANTREMAN YAPIYOR"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İbrahim Kutluay; "Oğlum inşallah yılbaşında burada olacak, onu dört gözle bekliyorum. Şu an bulunduğu yerdeki şartlar buraya göre farklı. Hem okula gidiyor hem de antrenman yapıyor. Vaktini çok iyi değerlendiriyor ve bu durumdan keyif alıyor. En önemlisi bu. Ben de başından beri onunla ilgilenmeye ve destek olmaya çalışıyorum" dedi.
"TAKIM ÇALIŞTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"
İbrahim Kutluay ayrıca takım antrenörlüğü yapma fikrine sıcak bakmadığını dile getirdi. Kutluay; "Takım koçu olmayı istemem ama bireysel çalışmalar yapıyorum. Oğluma birebir dersler veriyorum. Zaten bir basketbol okulumuz var, orada da bireysel eğitimler veriyoruz. Bireysel çalışmalar benim için uygun ama takım çalıştırmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.