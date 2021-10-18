"EKRANDAN DAHA ŞEKERSİN"

O esnada Büyükak'ın yanından geçen bir hayranı, oyuncuya "Ekrandan daha şekersin. Ben kedilere bakıyorum, bir gün de böyle bir dizi yap." diye seslendi.

İbrahim Büyükak da iltifatlara teşekkür ederken kendisinden yapılmasını talep edilen dizi için de "Yapacağım." ifadelerini kullandı.