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İbrahim Büyükak: Uykusuz geceler başladı - Magazin haberleri

İbrahim Büyükak: Uykusuz geceler başladı

İbrahim Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Büyükak ile birlikte gazetecilerin objektiflerine yansıdı. Geçtiğimiz haziran ayında oğulları Aslan Oktay'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan ünlü oyuncu, "Uykusuz geceler başladı ama keyifli" diye konuştu

18.10.2021 - 09:42 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu İbrahim Büyükak, geçtiğimiz gün eşi Nurdan Büyükak ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Eşiyle alışveriş turuna çıkan Büyükak, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

  • "ANNEYİ YORUYOR"

    28 Haziran'da ilk çocukları Aslan Oktay'ı kucaklarına alarak ilk kez baba olma sevincini yaşayan 38 yaşındaki oyuncu, duygularını "Uykusuz geceler başladı ama keyifli. Özellikle anneyi yoruyor ama keyifli." sözleriyle dile getirdi.

  • "EKRANDAN DAHA ŞEKERSİN"

    O esnada Büyükak'ın yanından geçen bir hayranı, oyuncuya "Ekrandan daha şekersin. Ben kedilere bakıyorum, bir gün de böyle bir dizi yap." diye seslendi.

    İbrahim Büyükak da iltifatlara teşekkür ederken kendisinden yapılmasını talep edilen dizi için de "Yapacağım." ifadelerini kullandı.

  • "BABANIZIN KOPYASISINIZ"

    Geçtiğimiz haftalarda eşi ve çocuğu ile aile ziyaretine giden Büyükak, o anları da takipçileriyle paylaşmıştı. Babası Yusuf Büyükak ve Aslan Oktay ile birlikte objektif karşısına geçen oyuncu, çekilen fotoğrafı "Babam ve oğlum." notuyla yayınlamıştı.

    İbrahim Büyükak'ın paylaşımına bazı takipçileri "Babanızın kopyasısınız!" ve "Yemin ederim ilk başta babayı uygulama ile yaşlandırılmış İbrahim Büyükak sandım!" gibi yorumlar yapmıştı.

  • "YEMEDİM, YEDİRDİM!"

    Sosyal medya hesabından esprili paylaşımlarda bulunan İbrahim Büyükak, oğluna biberonla süt içirirken çekilen karesini, "Yemedim, yedirdim!" notuyla yayınlamıştı.

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