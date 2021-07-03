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İbrahim Büyükak'tan Aslan Oktay paylaşımı: Aşkımız kameralara yakalandı - Magazin haberleri

İbrahim Büyükak: Aşkımız kameralara yakalandı

Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu İbrahim Büyükak- Nurdan Beşen çifti, dört gün önce bebekleri Aslan Oktay'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Büyükak, oğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafını, sosyal medya hesabından, "Aşkımız kameralara yakalandı" notuyla paylaştı

03.07.2021 - 14:51 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Çift, dört gün önce oğulları Aslan Oktay'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.

  • BABA-OĞUL POZU

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan Büyükak, eşi Nurdan Beşen'in çektiği bu kareyi, "Aşkımız ilk kez kameralara yakalandı" notuyla yayınladı. 37 yaşındaki oyuncunun baba-oğul pozu, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

  • "BEBEĞİ BİRAZ FAZLA MI SAHİPLENMİŞİM?"

    Daha sonra esprili bir paylaşımda bulunan İbrahim Büyükak, Aslan Oktay ile hastane odasında çekildiği fotoğrafta da "Bebeği biraz fazla mı sahiplenmişim?" ifadelerini kullandı.

  • "SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

    Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde eşinin doğum haberini, "Oğlumuz 'Aslan Oktay' dünyaya geldi. Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz" sözleriyle duyurmuştu.

  • "OĞLUMUZLA İLK SELFIE'MİZ"

    İkili, bebeklerinin cinsiyetini de Instagram'dan açıklamış ve "Oğlumuzla ilk selfie'miz" sözlerini paylaşmıştı.

    Ünlü çifte, Berkay ve Murat Dalkılıç başta olmak üzere pek çok isimden tebrik mesajı gelmişti.

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