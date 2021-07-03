"SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde eşinin doğum haberini, "Oğlumuz 'Aslan Oktay' dünyaya geldi. Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz" sözleriyle duyurmuştu.