Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar İbrahim Büyükak: Şu sıralar tamamen işe odaklıyız - Magazin haberleri

        İbrahim Büyükak: Şu sıralar tamamen işe odaklıyız

        İbrahim Büyükak ile eşi Nurdan Büyükak, Etiler'de görüntülendi. 2 Mayıs'ta dijital bir platformda yayına girecek projeleri hakkında konuşan Büyükak, ilk kez Tolga Çevik ile çalıştığını ve ortaya harika bir iş çıktığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 23:36 Güncelleme: 24.04.2025 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Şu sıralar tamamen işe odaklıyız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İbrahim Büyükak ile eşi Nurdan Büyükak, Etiler'deki bir et restoranından çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan İbrahim Büyükak; "Eşimle birlikte yemek yedik. 2 Mayıs'ta Tolga Çevik ile birlikte dijital bir platformda yeni bir projemiz yayınlanacak. Tolga ağabeyle ilk kez çalıştık, bence çok güzel bir film oldu" dedi.

        "Cem Yılmaz var mı?" sorusu üzerine ise ünlü oyuncu; "Ne kadar güzel bir ekip olurdu, Cem ağabey de olsa… Şu sıralar tamamen işe odaklıyız. Acelemiz var, kolay gelsin" yanıtını verdi. Ardından eşiyle birlikte mekândan ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İbrahim Büyükak
        #Nurdan Büyükak
        #cem yılmaz
        #tolga çevik

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yerlikaya: Artçılar azalma eğiliminde
        Bakan Yerlikaya: Artçılar azalma eğiliminde
        Fırtına, kupada koptu!
        Fırtına, kupada koptu!
        Öğretmeni darp edenler yakalandı
        Öğretmeni darp edenler yakalandı
        Trump'tan Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalar
        Trump'tan Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalar
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Dışişleri'nden 1915 açıklaması: Reddediyoruz
        Dışişleri'nden 1915 açıklaması: Reddediyoruz
        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Biri bayıldı diğeri yemeğe devam etti
        Biri bayıldı diğeri yemeğe devam etti
        Çifte kupaya rekor prim!
        Çifte kupaya rekor prim!
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Habertürk Anasayfa