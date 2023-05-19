"İKİ TARAF İÇİN DE HAYIRLISI NEYSE O OLSUN"



Geçtiğimiz haftalarda boşanan Oğuzhan Koç-Demet Özdemir çifti hakkında konuşmak istemeyen İbrahim Büyükak, dünyaevine giren Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola için ise, "Arkadaşlar bunların muhattabı bence ben değilim. İki taraf için de hayırlısı neyse o olsun. Ezgi ve Mustafa'ya da mutluluklar diliyorum" açıklamasında bulundu.



Ünlü oyuncu, röpotajını tamamlamasının ardından mekana yeniden giriş yaptı. İbrahim Büyükak, arkadaşlarıyla sohbetine kaldığı yerden devam etti.