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İbrahim Büyükak: Bana sormayın - Magazin haberleri

İbrahim Büyükak: Bana sormayın

Arnavutköy'de görüntülenen İbrahim Büyükak, gazetecilerin kazancı ve yatırımlarıyla ilgili sorularına, "Herkes gibi bizim de yaptığımız bazı şeyler var ama bunu sormayın bence" dedi

Giriş: 19.05.2023 - 08:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; İbrahim Büyükak, Arnavutköy'deki bir balıkçıda objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla iş toplantısı için yemeğe geldiğini söyleyen Büyükak'ın keyfi yerindeydi.

    Çalışmaya devam ettiğini dile getiren İbrahim Büyükak, "Şu anda bir karar vermeye çalışıyoruz. 'Yeni bir şey mi yapsak yoksa mevcut filmlere devam serisi mi çeksek?' diye. Çünkü bizler genelde sonbaharda çalışıyor oluyoruz ve bir şey yapmamız gerekiyor. Bunun planını şimdiden yapıyoruz" dedi.

  • "BANA YATIRIM SORMAYIN BENCE"

    Büyükak, kazancı ve yatırımlarıyla ilgili, "Ben Çeşme'deydim. Oralar sıcak şimdilerde. Burası biraz serin ama bana yatırım sormayın bence. Herkes gibi bizim de yaptığımız bazı şeyler var ama bunu sormayın bence" ifadelerini kullanarak gülümsedi.

  • "İKİ TARAF İÇİN DE HAYIRLISI NEYSE O OLSUN"

    Geçtiğimiz haftalarda boşanan Oğuzhan Koç-Demet Özdemir çifti hakkında konuşmak istemeyen İbrahim Büyükak, dünyaevine giren Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola için ise, "Arkadaşlar bunların muhattabı bence ben değilim. İki taraf için de hayırlısı neyse o olsun. Ezgi ve Mustafa'ya da mutluluklar diliyorum" açıklamasında bulundu.

    Ünlü oyuncu, röpotajını tamamlamasının ardından mekana yeniden giriş yaptı. İbrahim Büyükak, arkadaşlarıyla sohbetine kaldığı yerden devam etti.

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