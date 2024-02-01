İbrahim Akdağ, Pendikspor'dan Sivasspor'a transfer oldu
Sivasspor, orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig'in 10. sırasında yer alan Sivasspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı renklerine bağladı.
Sivasspor, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yiğidolar orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı kadrosuna kattı. Sivas'a gelen İbrahim Akdağ, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Tecrübeli orta saha daha önce Pendikspor, Eyüpspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, BB Erzurumspor, Ümraniyespor, Darıca Gençlerbirliği ve Kızılcahamamspor takımlarında top koşturdu.