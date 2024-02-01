Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
2023'te yurt dışını ziyaret eden kişi sayısı ve toplam harcamada rekor kırıldı. Yıl boyunca 11 milyon 67 bin 359 kişi seyahate çıkarken toplam harcama 7 milyar 68 milyon 901 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Ortalama kişi başı harcama ise 639 dolar ile 2009'daki 915 dolarlık zirvenin uzağında kaldı. ABD ve komşusu Kanada'ya giden kişi sayısında büyük artış görüldü. En çok gidilen ülkeler ise komşularımız Irak, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan ve Azerbaycan oldu
TÜİK, 2023 yılına dair 'Turizm İstatistikleri'ni açıkladı. Turizm gideri, 2022'ye göre yüzde 65,3 artarak 7 milyar 68 milyon 901 bin dolar oldu. Bu rakamın 5 milyar 916 milyon 935 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 151 milyon 967 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. 2004'ten beri yayınlanan verilere göre toplam harcamada rekor seviyeye gelindi.
Yurt dışını ziyaret eden vatandaşların sayısı, 2022'ye göre yüzde 52,3 arttı ve 11 milyon 67 bin 359 kişi oldu. Harcamada olduğu gibi yurt dışına çıkan kişi sayısı da tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı.Kişi başı ortalama harcama, 589 dolardan 639 dolara yükselerek yüzde 8,5 arttı. Kişi başı ortalama harcama, 2009'daki 915 doların uzağında kaldı.
En çok ziyaret edilen ülke 1 milyon 908 bin 838 kişi ile Irak oldu. Irak'ı Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan ve Azerbaycan takip etti.
* Bazı kategorilerde birden fazla ülke toplu olarak sıralamaya dahil edildiği için listeye alınmadı.
AMERİKA'YI YENİDEN KEŞFETTİK
Gidilen ülkelere oransal olarak bakıldığında en çok artış Kanada'da görüldü. 2022'de Kanada'ya çıkan vatandaş sayısı 815 iken 2023'te yüzde 1717'lik artışla 14 bin 804 kişiye yükseldi. ABD'ye giden vatandaşların sayısı da yüzde 76 artarak 246 bin 321 kişi oldu. Japonya yüzde 240, Birleşik Krallık yüzde 203, Tunus yüzde 198, İsveç yüzde 177, Hollanda yüzde 142 ile ziyaretçi sayısında artan ülkeler arasında dikkat çekti.
EN ÇOK TURİZM İÇİN GİDİLDİ
Gidiş nedenine göre yapılan sıralamada zirvede turizm yer aldı. Ardından akraba ve arkadaş ziyareti ve iş amaçlı geziler sıralandı.