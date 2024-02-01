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        Haberler Ekonomi Emlak Deprem konutları tamamlandı! Hatay, Osmaniye ve Adana'da afet konutu kurası ne zaman çekilecek? - Emlak Haberleri

        Hatay, Osmaniye ve Adana'da 10 bin 840 afet konutunun kurası çekilecek

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'de evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen konutların kurası bu ay içerisinde çekilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 12:27 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:36
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        • 1

          Afetten etkilenen Hatay'da, depremlerde 80 bin 323 bina "yıkık", "acil yıkılacak" ve "ağır hasarlı" olarak kaydedildi. Bu kapsamda kent genelinde evlerini kaybeden afetzedeler için konut yapımına başlandı.

        • 2

          TOKİ marifetiyle il genelinde 33 farklı noktada 1828'i 2+1, 30 bin 486'sı ise 3+1 olmak üzere 32 bin 314 konutun inşası planlandı. Bu konutlardan 660'ının yapımı ise bağışçılar tarafından karşılanıyor.

        • 3

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce de 5 bin 582 köy tipi afet konutunun ihalesi gerçekleştirildi, bunlardan 2 bin 650'sinin inşasına başlandı.

        • 4

          Kent genelinde hızla yükselen konutlardan 6 bin 572'si TOKİ konutu, 703'ü de kırsal konut olmak üzere 7 bin 275'inin kurası 3 Şubat'ta çekilecek.

        • 5

          Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, yıkımı gerçekleşen binaların yerine eskisinden daha güçlü ve güzel binalar yapmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla 24 saat esaslı çalışma sistemiyle sahada olduklarını söyledi.

        • 6

          Bu kapsamda kalıcı konutların bir ayağının da TOKİ marifetiyle yapılan konutlar olduğunu anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

          "Şu ana kadar ilimizde 33 farklı alanda 32 bin 314 konutun yapımı devam etmektedir, bir kısmı da tamamlanmıştır. Öteki taraftan kalıcı konutlarımızın bir diğer ayağı kırsal konutlarımızdır. Bununla ilgili de 5 bin 582 köy konutumuzun ihalesini gerçekleştirdik. Bunlardan 2 bin 650'sinin de inşaatı devam ediyor. Vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına ivedilikle kavuşabilmeleri için konutlarımızın kabulleri gerçekleştirildikçe kura yöntemiyle teslimler yapılacak. Asırların felaketi depremin yıl dönümü yaklaşırken tüm il genelinde 6 bin 572'si TOKİ kalıcı konut, 703'ü de kırsal konut olmak üzere toplamda 7 bin 275 konutumuzun kura çekimini inşallah 3 Şubat'ta gerçekleştireceğiz. Şimdiden kalıcı konutlarına kavuşacak vatandaşlarımıza eskisinden daha güçlü, daha güzel yeni evlerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz."

        • 7

          Osmaniye'de de 124'ü köy evi olmak üzere 1976 afet konutunun kurası çekilecek.

        • 8

          Hatay'ın ilçelerine göre yapımı süren TOKİ'nin kalıcı konut sayıları şöyle:

          İLÇELER TOKİ KONUT SAYISI
          ANTAKYA 12823
          ARSUZ 1188
          DEFNE 3069
          ALTINÖZÜ 364
          İSKENDERUN 3986
          PAYAS 1351
          KIRIKHAN 2576
          KUMLU 303
          HASSA 3878
          SAMANDAĞ 424
          DÖRTYOL 2060
          BELEN 292
          TOPLAM 32314
        • 9

          İnşası tamamlanan ve kura çekimi için hazır olan evlerin içleri de hazır durumda. Eşyaları da yerleştirilen evler depremzede sahiplerini bekliyor.

        • 10

          Depremden etkilenen Adana'da da afetzedeler için merkez Çukurova ilçesi Şambayadı, merkez Sarıçam ilçesi Buruk ve Göztepe ile Ceyhan ilçesi Mithatpaşa ve Yumurtalık ilçesi Akyuva mahallelerinde konut inşa ediliyor.

          Şambayadı Mahallesi'nde 590, Buruk Mahallesi'nde 592, Göztepe Mahallesi'nde 1106, Mithatpaşa'da 511 ve Akyuva'da 405 olmak üzere toplam 3 bin 204 konutun yapımının tamamlanmasıyla kentteki afetzedeler evlerine kavuşacak.

        • 11

          TOKİ'nin yapımını tamamladığı ve sürdürdüğü afet evlerinin çevre düzenlemesi de gerçekleştiriliyor. Parklardan bahçelere kadar detaylı şekilde planlanan evler, asrın felaketi sonrası şehirlerin ve depremzedelerin yeniden toparlanabilmesine olanak sağlıyor.

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