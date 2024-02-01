Şanlıurfa'da çöken evdeki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da sabaha karşı tam bir facia yaşandı. Bozova ilçesinde yaşanan olayda 6 Şubat depremlerinde hasar aldığı belirtilen tek katlı bir ev çöktü. İki kişinin hayatını kaybettiği olayda 6 kişi de yaralandı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki tek katlı evin çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
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AA'da yer alan habere göre ilçede Cemile Arıkan'a ait evde, sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
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Göçük altında kalan Serdar (38), Fatma (38), A. (15), A. (12) ve A.U. (8) ile Dilber (34), A.A. (13) ve E.T. Bozkurt (10) kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmayı başardı.
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Ekipler, başlattıkları arama-kurtarma çalışmaları sırasında Serap Urak'ın (49) cansız bedenine ulaştı. Yaralı olarak çıkarılan Cemile Arıkan (56) ise kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
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Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar aldığı belirtilen evde Cemile Arıkan'ın yalnız yaşadığı, çocukları ve torunlarının da akşam saatlerinde Osmaniye'den ziyarete geldiği öğrenildi.
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